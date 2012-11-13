نخستین نقشه جهان از 11میلیارد سال پیش/ وضعیت کیهان پیش از انرژی تاریک

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج این تحقیق که در مجله ستاره شناسی و فیزیک نجومی منتشر شده نشان می دهد که کیهان سه میلیون سال پس از انفجار بزرگ، وقتی که درحال گسترش بود، وارد یک فاز دیگری شد. این تحقیق وضعیت کیهان را پیش از آغاز به کار انرژی به اصطلاح تاریک و دورکردن شتابان کهکشانها از یکدیگر، نشان می دهد.

از مطالعاتی که درباره تشعشع پس زمینی کیهانی صورت گرفته، دانشمندان اطلاعات بسیاری درباره پس آیند فوری انفجار بزرگ و گسترش سریع آن طی چندین میلیارد سال در اختیار دارند که این امر با نگاهی به حرکت کهکشانهای دور قابل مشاهده است.

مت پیری از دانشگاه پورتسموت در بریتانیا به عنوان یکی از نویسندگان این تحقیق اظهار داشت: ما به تازگی توانستیم که بلوغ کیهانی را مشاهده کنیم، درست زمانی را که کیهان یک رشد ناگهانی کرد.

دانشمندان اطلاعات اندکی درباره انرژی و ماده تاریک به عنوان همتای آن در اختیار دارند، اما ستاره شناسان استدلال می کنند که وجود این نیروی می تواند توضیحی برای سرعت گسترش کیهان باشد. گفته می شود که ماده و انرژی تاریک روی هم رفته 96 درصد کیهان را تشکیل داده است.

نتایج تحقیقات جدید با شرح دوره ای که گرانش برنده بود و سرعت گسترش را کاهش می داد، به پشتیبانی از این نظریه پرداخته است که انرژی تاریک به نوعی همزمان با گسترش کیهان ایجاد شده است.

پیری اظهار داشت: اگر به کیهان به مثابه یک قطار پرپیچ و خم شهربازی نگاه کنیم، در آن صورت امروز درحال عبور از سراشیبی هستیم و هرچه پیش می رویم سرعت بیشتری می گیریم.

این نقشه به عنوان نتیجه تحقیقات 63 دانشمند از 9 کشور جهان است با استفاده از یک تکنیک جدید برای مطالعه نور شدید از 50 هزار کوازار دور استفاده کرده است.

این محققان اقدام به تولید تصویری از کیهان باستان کرده اند، به گونه ای که هزاران شعاع نور می تواند یک کرانه تاریک و تیره را روشن کند.

براساس اظهارات پیری گفت: کوازارها نور پس زمینه هستند و این که گاز مقابل آنها بخشی از نور را جذب می کند موجب می شود که ستاره شناسان تصویر جزئی از این ابرهای دور تشکیل شده از گاز به عنوان حدفاصل کهکشانها داشته باشند.

این تحقیقات نخستین ثمره از یک پروژه 5 ساله است که در سال 2009 آغاز شده است. این گروه انتظار دارند که این تحقیقات را با نور حاصل از 160 هزار کوازار گسترش دهند تا پروژه به پایان برسد.