احمد ‏ محمدپور ‏ درگفتگو ‏ با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی تیمش تصریح کرد: روند رو به رشد و بسیار خوبی داریم وبا تمرینات خوبی که در تعطیلات لیگ داشتیم توانستم هم از نظر تاکتیکی و هم از نظر فنی به تفکرات آقای کاظمی نزدیک شویم.

وی در ادامه داد: عقیده من این است که تیم‌ها در بازی‌های تدارکاتی به دنبال محک زدن خود هستند باید بگویم بازی با سپاهان یکی از بهترین بازی‌های تدارکاتی تیم ذوب آهن بود.

مدافع ذوب‌آهن تصریح کرد: با حضور کاظمی در ذوب آهن بیشتر مشکلات این تیم حل شده و مطمن هستم با تمرینات خوبی که پشت سر گذاشته‌ایم آمادگی کامل برای آغاز دوباره رقابت‌های لیگ برتر را داریم.

وی در مورد جایگاه تیم ذوب آهن در پایان فصل رقابت‌های لیگ برتر اضافه کرد: ما در هر بازی برای برد به میدان می رویم وامتیازهای زیادی را ازدست دادیم اما با روند روبه رشدی که داریم مطمن باشید در پایان فصل جز چهار تیم اول رقابت های لیگ برتر هستم واین امر دور از دسترس نیست.