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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

خدمتگزار در گفتگو با مهر:

رشد صادرات کالا از بندر انزلی به 78 درصد رسید

رشد صادرات کالا از بندر انزلی به 78 درصد رسید

بندر انزلی - خبرگزاری مهر: معاون بندری و دریایی بنادر و دریانوردی گیلان گفت: رشد صادرات کالا از بندر انزلی، امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به 78 درصد رسید.

علی خدمتگزار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به رغم تمام کارشکنی های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران روند صادرات و واردات کالا در تمام بنادر به ویژه فعال ترین بندر شمال کشور - بندر انزلی - پر رونق است.

وی اظهارداشت: عمده کالاهای وارده به بندر انزلی بیش از 80 درصد آهن آلات و بیشترین کالاهای صادره خشکبار، مرکبات و مواد اولیه سیمان است.

معاون بندری و دریایی بنادر و دریانوردی گیلان با اعلام اینکه بندر انزلی به تجهیزات مدرن مجهز است، گفت: ماندگاری کالا در انبارها و محوطه های بندری  بین 15 تا 20 روز است.

وی ادامه داد: این بندر با داشتن تعامل خوب با منطقه آزاد انزلی و گمرک 24 ساعته به صاحبان کالا خدمت ارائه می دهد.

کد مطلب 1742926

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