بیماران دیابتی تحت مراقبت پزشک خانواده قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی روز سه شنبه در سمینار دیابت و عوارض آن که در بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: برنامه مراقبت تخصصی دیابت پس از استقرار کامل طرح پزشک خانواده به طور کامل در بسته خدماتی این طرح ادغام میشود. پس از آن پزشک خانواده بیماران دیابتیک را با توجه به پرونده الکترونیک آنها شناسایی کرده و تحت مراقبت قرار میدهد.
وی با اشاره به برنامه مدیریت مراقبت تخصصی برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت، افزود: در سالهای اخیر با تمرکز بر بیماریهای غیرواگیر نظامی را برای مراقبت از دیابت پیش بینی کرده و در قالب برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت به اجرا درآوردیم.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه ساختار اساسی نظام ارائه خدمات در کشور، شبکههای بهداشت هستند، گفت: البته منظور از این شبکهها تنها شبکههای بهداشتی و درمانی روستایی نیست بلکه بیمارستانهای دولتی و خصوصی، مراکز سرپایی، مطبها و تمام مراکز ارائه خدمات درمانی را در بر میگیرند.
وی با اشاره به اینکه با اتکا به برنامه پزشک خانواده در حال ساماندهی این شبکهها هستیم، عنوان کرد: طرح پزشک خانواده از جمله اهداف کلان برنامه پنجم توسعه، نقشه تحول نظام سلامت در افق 1404 و نقشه جامع علمی سلامت است.
امامی رضوی با بیان اینکه دیابت به عنوان بزرگترین اپیدمی غرب بیشترین افزایش را در کل جهان دارد، گفت: متوسط هزینههای درمان دیابت نیز در دنیا رو به افزایش است.
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