به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه در قالب یکصدمین شب از شب‌های بخارا عصر امروز سه‌شنبه 23 آبان و در بنیاد موقوفات افشار برگزار می‌شود.

در این برنامه مهدی محقق، نوش‌آفرین انصاری، علی دهباشی، کامران فانی، محمود دولت‌آبادی، مسعود انصاری و داریوش شایگان سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در این برنامه نشان بنیاد مولانا از طرف نواده مولانا اسین چلبی به بهاءالدین خرمشاهی محقق، قرآن پژوه و نویسنده فعال در حوزه شعر کلاسیک اهدا خواهد شد.

مراسم بزرگداشت خرمشاهی ساعت 17 امروز سه‌شنبه 23 آبان در بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی واقع در تهران، تجریش، خیابان ولی عصر (عج)، چهارراه زعفرانیه، خیابان شهید عارف نسب (بخشایش)، کوچه لادن، پلاک 6 برگزار می‌شود.