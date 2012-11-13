2807 پروژه عمرانی سپاه سیدالشهدا(ع) به طور همزمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه هفته بسیج صبح سه شنبه در محل سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستانهای استان تهران، دو هزار و 807 پروژه عمرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، صفرعلی براتلو معاون سیاسی - انتظامی استاندار تهران، حجت‌الاسلام نعمت الله فخری نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا(ع)، امیرحسین باقرنژاد فرماندار ویژه شهرستان ری، غلامرضا بوربورثانی جانشین سپاه سید‌الشهدا(ع) استان تهران، جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و علی نصیری فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران افتتاح شد.

در این مراسم 427 سالن فرهنگی ورزشی، 183 حوزه مقاومت و دو هزار و 197 پایگاه مقاومت بسیج به طور همزمان به بهره‌ برداری رسید.

افتتاح سالن فرهنگی، ورزشی "9 دی" در پنج استان کشور

سالن چند منظوره "9 دی" ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم(ع) در سپاه حضرت سید‌الشهدا(ع) واقع شده است و این سالن در رشته‌ های ورزشی والیبال، بسکتبال، کشتی و ورزشهای رزمی مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

سالن چند منظوره فرهنگی ورزشی 9 دی در راستای دستورالعمل سازمان بسیج مستضعفین در ارتباط با ساخت سالنهای چند منظوره احداث شد و به بهره ‌برداری رسید.

براساس دستورالعمل ابلاغی، نواحی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف به ساخت سالنهای چند منظوره 9 دی با متراژ یکهزار متر هستند و در همین راستا حوزه‌ های مقاومت نیز موظف شدند سالنهای چند منظوره‌ای با عنوان صالحین با متراژ 400 متر احداث کنند.

سالن چند منظوره 9 دی ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم(ع) که در ستاد سپاه حضرت سید‌الشهدا(ع) استان تهران واقع شده، به طور همزمان با چهار استان لرستان، خوزستان، اردبیل و مازندران به طور ویدئو پروژکتور توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین به بهره‌ برداری رسید.

بهره ‌برداری فرهنگی از این سالنها از دیگر موارد استفاده سالنهای 9 دی است و از این سالنها در حوزه‌ نمایش و همایشهای بزرگ استفاده می شود.

در این مراسم اعلام شد که ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم(ع) با ظرفیت 20 حوزه برادران، 20 حوزه خواهران و 240 پایگاه در سطح محلات مشغول به فعالیتهای فرهنگی است و در راستای آرمانهای والای انقلاب اسلامی با تمام توان گام برمی ‌دارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: شجره طیبه صالحین که امام بزرگوار نهال آن را نشاند و خون شهدا، ایثار جانبازان و خانواده‌های معظم آنها و خون دل‌ها و فداکاری ملت آن را پاسداری کرد، به فضل پروردگار به درخت پرثمر تبدیل شده که از میوه‌ های شیرین آن در زمان حاضر، اسلام و آزادیخواهان و حق ‌طلبان عالم بهره‌ مندند.

سردار محمدرضا نقدی افزود: بسیج پرافتخار با هدایت‌های حکیمانه امام خامنه‌ ای همزمان در همه جبهه ‌های دفاع از انقلاب، حضور پررنگ و تعیین کننده ‌ای دارد.

باب جدیدی در توسعه زیرساختهای بسیج

وی افزود: توسعه زیرساختهای بسیج با عنایت ستاد کل نیروهای مسلح و کمک دولت و مجلس در برنامه پنج ساله پنجم به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و با تصویب مقام معظم رهبری، باب جدیدی در توسعه زیرساختهای بسیج آغاز شده که امروز شاهد بهره برداری بخشی از این زیرساختها و طرحها هستیم و در یک برنامه پنج ‌ساله بیش از 11 هزار پایگاه مقاومت در سراسر کشور به بهره ‌برداری می ‌رسد.

وی گفت: در دوره پس از تشکیل سازمان بسیج و طی سه سال گذشته با تحقق یک درصد اعتبارات عمرانی استانها برای پایگاه سازی، 11 هزار و 524 پایگاه بسیج جدید احداث شده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان داشت: شجره طیبه بسیج که امام بزرگوار نهال آن را نشاندند و خون شهدا، ایثار جانبازان و خانواده های معظم آنان و ملت فداکار آن را پاسداری و آبیاری کرد به فضل پروردگار به درخت پرثمر تبدیل شده است.

وی ادامه داد: بسیج پر افتخار، اکنون با هدایتهای حکیمانه بی نظیر مقام معظم رهبری همزمان در همه جبهه ها در دفاع از انقلاب اسلامی حضور پررنگ و تعیین کننده ای دارد.

نقدی عنوان داشت: در عرصه دفاعی و امنیتی با گسترش و ساماندهی گردانهای عاشورا از حوزه به کل پایگاهها و اضافه کردن گردانهای واکنش سریع بیت المقدس، یکی از گسترده ترین ارتشهای رزمی جهان را شکل داده است که بدون شک از جهت کیفیت در جهان بی نظیر است.

هفت هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور ساخته شده است

وی ادامه داد: از مجموع 36 هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور تا پایان سال 87 تنها 10 هزار و 123 پایگاه دارای مکان استقرار بوده و بقیه پایگاهها در صحن مساجد و یا منازل تشکیل شده بود و در این میان از چهار هزار و 300 حوزه بسیج محلات نیز تنها دو هزار و 876 پایگاه دارای مکان بودند که در سه سال گذشته بعد از تشکیل سازمان بسیج تحول چشمگیری در این عرصه داشته ایم و در حال حاضر مجموع هفت هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور ساخته شده که طی یک برنامه پنج‌ ساله بیش از 11 هزار پایگاه مقاومت بسیج احداث و به بهره‌ برداری می‌ رسد.

نقدی تصریح کرد: از مجموع چهار هزار و 300 حوزه بسیج در کشور کمتر از پنج درصد آنها دارای سالن ورزشی بودند که غالباً غیراستاندارد و به صورت زیرزمینی و بخشی از انبار بود و از مجموع 450 ناحیه بسیج کمتر از 10 درصد دارای سالنهای ورزشی مناسب به خصوص در شهرستانها در اختیار داشتند.

افتتاح 183 حوزه مقاومت بسیج در سراسر کشور

نقدی از افتتاح 183 حوزه مقاومت بسیج در سراسر کشور به طور همزمان نیز خبر داد و تأکید کرد: امروز 183 حوزه مقاومت بسیج در سراسر کشور به طور همزمان توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به بهره ‌برداری رسید و فرصتی را برای حفظ انسجام کشور و افزایش توان فرهنگی ـ ورزشی بسیج شده است.

وی اضافه کرد: در سه سال گذشته 562 حوزه به حوزه های بسیج افزوده شد که امروز 183 حوزه همزمان در سراسر کشور به این مجموعه افزوده شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه از احداث یکهزار مجموعه فرهنگی و ورزشی در سراسر کشور خبرداد و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یکهزار مجموعه فرهنگی ـ ورزشی در سراسر کشور در حال احداث است که از سوم خرداد ماه سال 92 به بهره‌ برداری می‌ رسد و امروز توفیق حاصل شد که 427 سالن فرهنگی ورزشی به طور همزمان در سراسر کشور به بهره ‌برداری رسد.

وی با بیان اینکه ساخت 400 سالن ورزشی 1100 متری در برنامه پنج ساله به تصویب رسیده است، افزود: 215 سالن ورزشی با پیشرفت فیزیکی 42 درصد تا سوم خرداد سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و امروز نیز شاهد افتتاح 17 سالن ورزشی هستیم.

سردار نقدی با اشاره به میزان اعتبارات هزینه شده در ارتباط با احداث این سالنهای ورزشی گفت: نکته مهم و قابل توجه در افتتاح این پروژه‌ها این است که 30 درصد اعتبارات احداث این مجموعه‌ های فرهنگی ـ ورزشی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 70 درصد اعتبارات آنها با کمک مردمی صورت گرفته است.

وی ساخت سه هزار و 500 سالن 420 متری را از دیگر برنامه های حوزه بسیج محلات طی برنامه پنجم توسعه ذکر کرد و ادامه داد: در حال حاضر ساخت یکهزار و 117 سالن در حال اجرا است که امروز 362 سالن به بهره برداری رسید و مابقی نیز با پیشرفت فیزیکی 43 درصد سوم خرداد سال آینده افتتاح خواهد شد.

برنامه‌ ریزی برای اجرای 32 رزمایش استانی در سال 91

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از برنامه‌ ریزی برای اجرای 32 رزمایش استانی در سال 91 نیز خبر داد و عنوان کرد: تا کنون 14 رزمایش استانی بطور موفقیت‌آمیز در سراسر کشور برگزار و بقیه تا پایان سال جاری برگزار می‌ شود.

وی گفت: در حال حاضر برنامه ریزی‌ها برای اجرای 32 رزمایش استانی در سال 91 صورت گرفته و تاکنون 14 رزمایش استانی به طور موفقیت‌آمیز برگزار شده و اجرای بقیه رزمایش‌ها تا پایان سال خواهد بود.

وی اضافه کرد: علاوه بر آموزش‌های گسترده میلیونی رزمی دفاعی که اولویت همیشگی بسیج است، امروز جهاد فرهنگی و دفاع از ارزش‌های مقدس انقلاب و آرمان‌های اسلامی امام و شهیدان، اصلی‌ترین محور فعالیت‌های بسیج قرار گرفته است.

سردار نقدی ادامه داد: حضور تعیین کننده بسیج در عرصه تولید و توزیع کتاب نمایش فیلم، شعر، سرود، هنرهای تجسمی انقلاب، مقاومت و دفاع مقدس گواه این جهاد گسترده است که ستون فقرات تمام این تلاش‌ها که جبهه‌ های بزرگ در مقابل صف ‌آرایی گسترده در رسانه‌ های دشمن و اقدامات خرابکاران فرهنگی و اخلاقی مستکبران گشوده، نوید شکست نهایی دشمنان است.

وی تصریح کرد: ‌در سایر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و شبکه ‌های اطلاع‌ رسانی و امثال آن وضعیت بسیار ضعیف و غیرقابل قبولی داشتیم که در فرصت‌های دیگر همچون هفته بسیج به استحضار مردم شریف خواهد رسید و از این رو برنامه توسعه زیرساخت بسیج با عنایت ستاد کل نیرو‌های مسلح و کمک دولت و مجلس در برنامه پنج ‌ساله پنجم به طور جدی مورد استفاده قرار گرفت.