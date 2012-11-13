به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد غم‌پرور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: جوایز پنج عکاس منتخب این فستیوال سفر عتبات عالیات خواهد بود و برای 50 نفر دیگر نیز جوایز ارزنده دیگر اهدا خواهد شد و عکسهای منتخب در قالب کتاب منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: فراخوان این فستیوال بین المللی از اول محرم بر روی سایت حسینِه اعظم زنجان منتشر و در رسانه ها نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

غم پروری با اشاره به این که ستاد ویژه دهه محرم از 2 ماه گذشته در این مسجد تشکیل شده است افزود: این ستاد با محوریت 24 واحد و معاونت و قریب به 2500 عضو جلسات متعددی تشکیل داده و آماده‎سازی آغاز برنامه‎های ماه محرم از 24 آبان ماه در مسجد حسینیه اعظم زنجان انجام شده است.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان افزود: برگزاری یادآواره شهدا و خادمین مرحوم حسینیه اعظم زنجان و حضور حجت‎الاسلام برگی و شش نفر از مادحین برجسته استان زنجان جزو برنامه‌های آغازین روزهای 24 و 25 آبان ماه در حسینیه اعظم زنجان خواهد شد.

غم پرور با تأکید براین که هماهنگی‎های لازم جهت اجرای هرچه بهتر ویژه‌برنامه‎های دهه اول محرم در حسینیه اعظم با مسئولان ارگان‏های مختلف استان انجام شده است گفت: با توجه به ایجاد سدی ترافیکی به جهت اجرای پروژه پل سیدالشهداء(ع) در خیابان خیام هماهنگی‌های لازم جهت اجرای هرچه بهتر ویژه‌برنامه‌های دهه اول محرم در حسینیه اعظم با مسئولان ارگان‎های مختلف استان انجام شده است .

غم پرور افزود: با توجه به ایجاد سدی ترافیکی به جهت اجرای پروژه پل سیدالشهداء (ع) در خیابان خیام، هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی استان انجام شده است که تا حد امکان از این مشکلات در روز هشتم محرم‌الحرام امسال کاسته شود.

وی ادامه داد: حرکت دسته حسینیه اعظم زنجان در روز نهم ماه محرم نمادی از شکوه و حرکت وصف ناشدنی عزاداران حسینی از اقصی نقاط کشور است.



رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته حرکت دسته حسینیه اعظم زنجان راس ساعت 12.30 از محل این مکان آغاز و در نهایت به طرف امام زاده سید ابراهیم(ع) انجام خواهد شد.

غم‌پرور ادامه داد: هماهنگی با کشتارگاه‌های استان و فروش احشام در خیابان خیام برای تردد راحت‎تر زائرین، هماهنگی با بانک‎های استان برای استقرار خودپردازهای سیار در بخش فروش احشام و اطراف مسجد و هماهنگی با واحدهای ترابری برای تهیه خودروهای روبسته برای انتقال گوشت نذری، از جمله اقداماتی است که توسط مسئولین هیئت امناء با ارگان‎های مختلف صورت گرفته است.

وی با تأکید براین که بیش از 200 رأس احشام از استان‎های مختلف در دهه اول محرم سال گذشته به حسینیه اعظم زنجان تحویل داده شد گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های ذبح و بسته‎بندی گوشت، درخواست از مردم این خواهد بود تا حتی‌‎الامکان احشام را به صورت زنده تحویل داده و از تحویل احشام ذبح شده خودداری کنند.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان افزود: از آن جایی که 150 نفراز پزشکان داوطلب جهت حضور در دارالشفاء حسینیه اعظم ثبت‎نام کرده‎اند و این مرکز از محرم سال گذشته به صورت دو شیفته در حال فعالیت است، این مرکز در سایر روزهای سال با 48 تا 66 درصد تخفیف به زائران و مردم زنجان ارائه خدمات خواهد کرد.

غم پرور با اشاره به این که 2500 نفر از خادمین حسینیه یا لباس‌های این مسجد و کارت شناسایی در دهه اول محرم فعالیت خواهند داشت.