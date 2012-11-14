به گزارش خبرگزاری مهر، اقتباس خوب برای کودکان و نوجوانان، محور سیزدهمین نشست تخصصی سلسله نشست‌های ترویج خواندن در کتاب‌خانه‌ مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام شده است.

در نشست اقتباس خوب برای کودکان، مریم جلالی متخصص ادبیات کودک و نوجوان و فروغ‌الزمان جمالی مترجم و متخصص در زمینه بررسی آثار کهن و تالیفی برای کودکان، به بحث و گفتگو خواهند پرداخت.

این نشست از ساعت 15 تا 17 روز دوشنبه 29 آبان در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان خالد اسلامبولی تهران، مجتمع شهید ملک‌شامران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

