بازنگری قانون حذف کنکور در مجلس/ آموزش و پرورش آماده حذف کنکور است

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: آموزش و پرورش وظایف خود را درباره حذف کنکور انجام داده است و این وزارتخانه آماده حذف کنکور است. اما اعضای کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده اند که قانون حذف کنکور باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بازنگری نمایندگان مجلس تا پایان امسال به اتمام می رسد، افزود: هدف از حذف کنکور کاهش استرس و دغدغه دانش آموز بود تا بتواند فکر خود را متمرکز بر یادگیری درس های سال آخر دبیرستان کند. در شرایطی که براساس گزارش وزارت علوم و دانشگاه آزاد بسیاری از دانشجویان برای جذب در دانشگاهها چندان رقابتی با هم ندارند که خود به خود فلسفه کنکور و رقابت ماهیت خود را از دست داده است.

عرفی پیشنهاد داد: در بازنگری قانون حذف کنکور باید بخش عمده ای از رشته - شهرهایی که دانش آموز تمایل دارد در شهر و استان خود ادامه تحصیل دهد، از دایره رقابت کنکور حذف شود و متقاضی بدون دادن کنکور در دانشگاه مورد نظر شهر خود ثبت نام کند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد رقابت کنکوری بین دانش آموزان ایجاد شود، باید این رقابت برای یکسری دانشگاه های پرطرفدار در کلان شهرها برگزار شود، ضمن آنکه باید به معدل کتبی و سوابق تحصیلی دانش آموز نیز توجه ویژه شود.

سایت ساحت برای ثبت سوابق تحصیلی کنکور 92 باز است

عرفی درباره وضعیت ثبت نام سوابق تحصیلی دانش آموزان در سایت ساحت توضیح داد: سایت ساحت به نشانی www.aee.ir همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید باز شده است تا دانش آموزان با سعه صدر اطلاعات خود را برای کنکور 92 ثبت کنند.

وی تصریح کرد: تمامی دانش آموزانی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد دریافت کرده و درصدد شرکت در کنکور سال آینده هستند باید سوابق تحصیلی و اطلاعات شناسنامه ای خود را در این سایت ثبت کرده و کد سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند.

عرفی به دانش آموزان توصیه کرد که اطلاعات خود را از همین روزهای آغازین سال تحصیلی در این سایت وارد کنند تا در روزهای نزدیک به برگزاری کنکور با ترافیک کاربران مواجه نشوند.