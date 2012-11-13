آب شرب مناطق سیلزده نوشهر و چالوس برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده در حاشیه بازید از مناطق سیل زده چالوس و نوشهرافزود: اکیپ های بحران و سیار شرکت آب و فاضلاب مازندران از سراسر استان برای رفع مشکل آبرسانی مردم این شهرستان از ساعات اولیه دیروز به محل اعزام شده و هم اکنون مشکل آب شرب 30 هزار نفر از شهروندان شهرهای چالوس و نوشهر کاملا برطرف شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه در جریان سیل چالوس و نوشهر 300 فقره انشعاب آب ساکنین این مناطق قطع شده است گفت: قطع شبکه توزیع آب شرب به طول 500 متر در نوشهر و 100 متر منطقه اشکاردشت چالوس از خسارتهای سیل روز گذشته در این شهرستانها بوده است.

حسین زاده، از شکستگی خط انتقال 600 میلی متری چدنی خط اصلی انتقال آب به شهر چالوس و قطع آب 50 درصد از شهروندان این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: با شکستگی این خط انتقال 210 لیتر در ثانیه با کاهش تأمین آب مواجه بوده ایم که با پیگیریهای صورت گرفته این مشکل برطرف شده است.

تخریب 1700 واحد مسکونی



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران گفت: بیش از هزار و 700 واحد مسکونی نوشهر و چالوس در بررسی های اولیه تخریب شد.



سید مجید هاشمی افزود: در اثر سیل روز گذشته در نوشهر و چالوس، 150 میلیارد ریال خسارت وارد شده که نیازمند تخصیص سه میلیارد و 500 میلیون تومان بصورت بلاعوض و 11 میلیارد تومان بصورت تسهیلات بانکی است.



برداشت بی رویه منابع طبیعی و عدم نظارت دستگاههای متولی



فرماندار نوشهر گفت: متاسفانه برداشت بی رویه منابع طبیعی و عدم نظارت دستگاههای متولی به عنوان یکی از علل سیل اخیر در نوشهر بوده است.



محمدعلی قمی اویلی از دستور مستقیم استاندار مازندران برای کنترل وضعیت مناطق سیلزده در نوشهر و چالوس خبر داد و گفت: تاکنون به بیش از 400 واحد مسکونی شهری و 150 واحد مسکونی روستایی شهرستان نوشهر خسارت وارد شده است.



وی اضافه کرد: سیل به راه دسترسی برخی از روستاها و پل‌های شهرستان نیز خسارت فراوانی زده و خدمات برق و آب بطور کامل وصل شده است.



سیل بواسطه بی دقتی مدیران بود



شهردار نوشهر با انتقاد شدید از کم کاری مدیران اجرایی در سیل اخیر نوشهر گفت: سیل بواسطه بی دقتی مدیران بوقوع پیوسته است.



علی امانی افزود: مردم بر اثر بی دقتی من شهردار و امثال بنده و ارائه طرح های ناکارشناسانه متضرر شدند و برخلاف تصور که بارندگی را عامل سیل می دانند این سیل بر اساس بی دقتی ها صورت گرفته و نیازمند تدابیر درست است.



وی افزود: نباید از شهردار انتظار کنترل سه رودخانه وحشی را داشت بلکه این موضوع بایستی با اختصاص اعتبارات ملی حل شود.