هیئات مذهبی در مسیر اشاعه فرهنگ ناب حسینی(ع) حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی صرفی پور ظهر سه شنبه در گردهمایی هیئات مذهبی شهرستان دلفان اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف قیام حضرت اباعبداله الحسین(ع) فریضه امربه معروف بود که مسئولین هیئات مذهبی می بایست با برنامه ریزی و با دعوت از روحانیون و اجرای برنامه های متنوع مردم را بیشتر با اهداف قیام خونین عاشورا آشنا کنند.

وی از هیائت مذهبی به عنوان سنگرهای حفظ فرهنگ عاشورایی نام برد و افزود: در حال حاضر دشمن سعی دارد با استفاده از حربه های مختلف حضور مردم در مناسبت های مذهبی را کمرنگ کند که باید هوشیار باشیم و در مقابل آنان ایستادگی کنیم.

حجت الاسلام صرفی پور با اشاره به اینکه مسئولین هیئت های مذهبی مواظب تحریف های غلط در عزاداری ها باشند، خطاب به حاضران اظهار داشت: شما می بایست فرمایشات رهبر معظم انقلاب را در خصوص آسیبهای متوجه عزاداریها سرلوحه کار خود قرار دهید.

امام جمعه نورآباد افزود: امیدواریم بعد از محرم بر دین داری مردم افزوده شود و آسیب های اجتماعی در جامعه کمتر شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه هم اکنون 240 هیئت مذهبی در این شهرستان فعالیت دارند اظهار داشت: از این تعداد 110 هیئت دارای کد هستند و از مسئولان دیگر هیئات می خواهیم که نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند.

حجت الاسلام سید نصرت اله موسوی اظهار داشت: در ایام محرم 200 مبلغ دینی به مناطق مختلف این شهرستان برای تبلیغ و گسترش فرهنگ عاشورایی اعزام می شوند.

سرهنگ ناصر مرادی فرمانده انتظامی شهرستان دلفان نیز در این مراسم از آمادگی نیروی انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در تمامی هیئات مذهبی این شهرستان در جریان برگزاری مراسمهای محرم خبر داد.