جدول ترکیب اشتغال صنعتی در 13 گروه/ سهم پایتخت از صنعت برابر با 28 استان

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت کارگاه های 50 نفر شاغل و بیشتر در حوزه صنعت نشان می دهد که 994 هزار و 402 نفر طی سال 88 در این حوزه شاغل بوده اند که از این تعداد بیشترین آمارها مربوط به استان هایی مانند اصفهان با 115 هزار و 486 نفر شاغل، تهران با 302 هزار و 909 نفر و خراسان رضوی با 67 هزار و 492 نفر بوده است.

تمرکز مشاغل صنعتی در 7 استان

بر پایه این گزارش، همچنین 50 هزار و 506 نفر در آذربایجان شرقی، 59 هزار و 889 نفر در خوزستان، 54 هزار و 947 نفر در قزوین و 35 هزار و 173 نفر نیز در مازندران شاغل بوده اند.

کمترین تعداد شاغلان کارگاه های با بیش از 50 نفر کارکن در سال 88 نیز نشان می دهد که استان هایی مانند کهکیلویه و بویراحمد با 1521 نفر، ایلام با 968 نفر، خراسنا جنوبی با 3269 نفر، سیستان و بلوچستان با 1834 شاغل، کردستان 2484 نفر و چهارمحال و بختیاری نیز با 5614 شاغل؛ دارای کمترین آمارها در کشور بوده اند.

جدول پراکندگی اشتغال 1 میلیون نفر در کارگاه‌های صنعتی

استان تعداد شاغلان با مزد(نفر) تعداد شاغلان(درصد) تعداد کارگاه(درصد) آذربایجان شرقی 50506 5.09 5.12 آذربایجان غربی 11261 1.14 1.56 اردبیل 4354 0.44 0.55 اصفهان 115486 11.62 11.60 ایلام 968 0.10 0.17 بوشهر 11183 1.13 0.77 تهران 302909 30.46 28.12 چهارمحال و بختیاری 5614 0.56 0.68 خراسان جنوبی 3269 0.33 0.32 خراسان رضوی 67492 6.79 7.95 خراسان شمالی 5388 0.54 0.21 خوزستان 59889 6.02 3.20 زنجان 19911 2 1.88 سمنان 20465 2.06 3.28 سیستان و بلوچستان 1834 0.18 0.17 فارس 31571 3.17 3.35 قزوین 54947 5.52 5.67 قم 13328 1.34 1.92 کردستان 2484 0.25 0.51 کرمان 17841 1.79 1.54 کرمانشاه 10074 1.01 1.15 کهکیلویه و بویراحمد 1521 0.15 0.19 گلستان 6452 0.65 1.17 گیلان 25173 2.53 3.22 لرستان 6700 0.67 0.64 مازندران 35173 3.53 4.37 مرکزی 60043 6.03 5.52 هرمزگان 8987 0.90 0.70 همدان 7182 0.72 1.15 یزد 32396 3.25 3.30

توزیع نامتوازن مشاغل صنعتی در کشور

بررسی جدول آماری عملکرد استان ها در حوزه اشتغال صنعتی نشان می دهد که 30.46 درصد از کل اشتغال حدود 1 میلیون نفری در کارگاه های 50 نفر و بیشتر کارکن سال 88 فقط در پایتخت متمرکز بوده است و پس از آن نیز بیشترین درصد مربوط به استان اصفهان با 11.62 درصد کارگاه صنعتی بود.

همچنین 5.09 درصد در استان آذربایجان شرقی، 6.79 درصد در خراسان رضوی، 6.02 درصد در خوزستان، 5.52 درصد در قزوین و 6.03 درصد نیز در استان مرکزی تمرکز دارند.

غیر از 6 استان یاد شده، مابقی استان های کشور سهم چندانی از اشتغال صنعتی در کارگاه ها ندارند و این میزان در برخی استان ها 10، 15 و 18 صدم درصد است که در برابر تمرکز اشتغال صنعتی کارگاه ها در استان هایی مانند تهران و اصفهان؛ بسیار ناچیز و غیرمتوازن است.

تمرکز مشاغل صنعتی در 13 حرفه اصلی

جدیدترین نتایج حاصل از بررسی وضعیت رشته های تخصصی تولید در کشور نشان می دهد که 17.95 درصد کل مشاغل صنعتی در کارگاه های کشور در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی فعالیت دارند. همچنین 12.37 درصد کل حدود 1 میلیون شغل کارگاه های صنعتی کشور نیز مربوط به تولید محصولات کانی غیرفلزی است.

9.51 درصد مشاغل نیز در بخش تولید منسوجات و 8.05 درصد نیز در سایر صنایع فعالیت دارند. علاوه بر موارد یاد شده، 8.28 درصد مشاغل صنعتی در بخش تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی و 8.36 درصد نیز در تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر فعال بوده اند.

7.10 درصد فعالان کارگاه های صنعتی در بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی و 7.97 درصد نیز در بخش تولید محصولات فلزی فابریکی اشتغال داشته اند.

جدول ترکیب فعالیت مشاغل صنعتی در 13رشته اصلی

نوع شغل سهم از بازار اشتغال بخش‌صنعت (درصد) صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 17.95 تولید محصولات کانی‌غیرفلزی 12.37 تولید منسوجات 9.51 تولید وسایل نقلیه موتوری و‌تریلر 8.36 تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی 8.27 تولید محصولات فلزی فابریکی 7.97 صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی 7.10 تولید فلزات اساسی 5.67 تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی 5.54 تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق 4.99 تولید کاغذ و محصولات کاغذی 2.15 تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی 2.07 سایر صنایع 8.05

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گزارش از علی احمدقاسمی