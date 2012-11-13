مقاله اساتید دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان مقاله برجسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این مقاله توسط مجله Synfact از انتشارات Thieme انتخاب شده است.

در این مقاله از نانو ذرات طلای تثبیت شده بر روی بستر اورگانو سیلیکای مزوحفره با کالبد مایع یونی (PMO-IL) به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت (Au@PMO-IL) برای سنتز ترکیب هایی موسوم به پروپارژیل آمین که دارای خواص و کاربردهای متنوع از جمله در درمان بیماری پارکینسون هستند، استفاده شده است.

همچنین مزیت روش، بازده‌های بالای محصولات، استفاده از مقادیر بسیار کم کاتالیزور در مقایسه با گزارشات قبلی و قابل بازیافت بودن کاتالیزور است.

این مقاله در مجله طراز اول Chemical Communications از انتشارات انجمن سلطنتی انگلستان به چاپ رسیده است.