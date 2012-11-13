همایش روسای دانشگاهها پنجشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست روسای دانشگاهها، ‌پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری سراسر کشور با حضور کامران دانشجو وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، ‌معاونان، ‌مشاوران و مدیران کل این وزارتخانه 25 آبان ماه در محل مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار می شود.



در این نشست که با حضور حجت الاسلام محمدیان رئیس نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها و مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود، مباحثی از قبیل چگونگی اجرای ‌نقشه جامع علمی کشور و مسائل آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور مورد بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان قرار می گیرد.



