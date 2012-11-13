برگزاری دومین همایش ملی آسیب ها و فرصت های تحریم اقتصادی در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ظهر سه شنبه در این همایش گفت: این همایش با هدف بررسی آسیب ها و فرصت های پیش روی ایران در زمان تحریم ها برگزار شده است.

عباس ملک حسینی افزود: در فراخوان دومین همایش ملی آسیب ها و فرصت های تحریم اقتصادی 360 مقاله به دبیر خانه ارسال شد که از این تعداد 73 مقاله در قالب محورهایی اعم از جهاد اقتصادی، اقتصاد اسلامی، وحدت و انسجام ملی، حقوق بین الملل، پدافند غیرعامل، فرصت ها و آسیب های تحریم اقتصادی در بخش های تجارت و حمل و نقل، صنایع کوچک و بزرگ، پولی و بانکداری، پروژه ها و طرح های توسعه و عمرانی، بهداشت، دارو و درمان و تغذیه، توریسم و گردشگری، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و بخش کشاورزی و منابع طبیعی در همایش ارائه می شوند.

وی با بیان این که تهدیدات و تحریم ها را با یک مدیریت منسجم باید به فرصتی برتر تبدیل کنیم گفت: مردم باید باتغییر سبک زندگی و دوری از تجملات همچون سالهای دفاع مقدس در مقابل تحریم اقتصادی دشمنان ایستادگی کنند.



کارشناس عالی وزارت امور خارجه نیز در این همایش از مردم به عنوان مهمترین اصل اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی افزود: راه حل موفقیت اقتصاد مقاومتی در دست مشارکت مردم است.

حسن قدیری ابیانه تاکید کرد: اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در گرو افزایش ساعات مفیدکار در کشور، پرهیز از اسراف و حمایت از تولید ملی است.



وی یادآورشد: حلقه تحریم دشمنان روز به روز تا زمان برگزاری انتخابات تنگ تر می شود و این ملت ایران و مسئولین هستند که باید با هوشیاری و تیز بینی خود مانع از تحقق اهداف شوم دشمنان شوند.

کارشناس عالی وزارت خارجه همچنین با اشاره به درآمدهای نفتی کشور نیز عنوان کرد: نباید نسبت به درآمد های دولت نگاه توهمی داشت، بلکه باید با دید واقع بینانه کشور را در مسیر تولید ثروت از این راه رهنمون ساخت.