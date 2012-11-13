کمیته امداد دیر بازوی توانمندی برای مدیریت ارشد شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر سه‌شنبه در دیدار با مدیر کمیته امداد شهرستان دیر اظهار داشت: تحت پوشش قرار دادن افراد بی‌بضاعت و ناتوان و حمایت همه جانبه از آنها اقدامی پسندیده است و ما شاهد هستیم که از دل چنین خانواده هایی افراد بزرگی با مدارج عالیه شکوفا می‌شوند.

وی ابراز داشت: کمیته امداد دیر به عنوان بازوی توانمندی برای مدیریت ارشد شهرستان است و تعامل خوب و سازنده با این نهاد باعث شده است وضعیت محرومان ساماندهی شود.

بحرانی ادامه داد: کانون فرهنگی کمیته امداد توانسته است با تشکیل کلاس‌های آموزشی و مهارتی برای افراد تحت پوشش خود زمینه اشتغال بسیاری از این افراد را فراهم سازد که اگر فضای مناسبی برای این کانون اختصاص یابد اقدامات بهتری صورت خواهد پذیرفت.

وی کار در کمیته امداد را کار الهی خواند و گفت: انقلاب اسلامی تحت رهبری های پیامبر گونه امام خمینی(ره) دستاوردهای زیادی داشته است که یکی از این دستاوردهای مهم تشکیل کمیته امداد امام خمینی(ره) است.

مدیر کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان دیر گفت: ارائه خدمات در راستای استحکام خانواده‌های تحت حمایت امری ضروری است که ما در این راستا تلاش گسترده ای انجام داده ایم.

محمدپودسالم افزود: هم اکنون تعداد یک‌هزار و 40 دانشجو دانش آموز از خدمات حمایتی و فرهنگی این کمیته بهره مند هستند.

وی گفت: در نیمه نخست امسال تعداد 60 مددجو در کارگاه مبارزه با موادمخدر کمیته امدادشهرستان شرکت کردند و تعداد 40 دانش آموز جهت تقویت بنیه علمی آنان به موسسه قلم چی در شهرستان معرفی شده اند.