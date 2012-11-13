به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران جدیدترین نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر سال 1389 نشان می دهد که در سال 88 تعداد 4690 کارگاه صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشتهاند که نسبت به سال قبل 1.7 درصد کاهش نشان میدهد.
توزیع این کارگاه در فعالیتهای عمده نشان میدهد که 13.86 درصد در "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر"، 13.80 درصد در "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی"، 11.42 درصد در "صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی" و بقیه کارگاههای صنعتی 50 کارکن و بیشتر در سایر فعالیتهای صنعتی اشتغال داشتهاند.
بررسی تعداد کارگاههای صنعتی 50 کارکن و بیشتر در استانهای مختلف کشور مبین این مطلب است که در سال 88 از کل این کارگاهها 28.12 درصد در استان تهران، 11.60 درصد در استان اصفهان، 7.95 درصد در استان خراسان رضوی و بقیه کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر در سایر استان های کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشتهاند.
تعداد شاغلان
براساس نتایج این طرح، در سال 88 تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر کشور 995308 نفر بوده است که نسبت به سال قبل 0.6 درصد افزایش نشان میدهد. از این تعداد 18.72 درصد در "صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی"، 18.71 درصد در "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر" 13.62 درصد در "صنایع تولید فلزات اساسی" و بقیه در سایر فعالیتهای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر کشور در سایر استان ها اشتغال داشتهاند.
نتایج این آمارگیری نشان میدهد که کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر کشور 30.46 درصد در استان تهران، 11.62 د رصد در استان اصفهان، 6.79 درصد در استان خراسان رضوی و بقیه تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر کشور در سایر استان ها اشتغال داشتهاند.
ارزش جبران خدمات شاغلان با مزد و حقوق
نتایج این آمارگیری نشان می دهد که کارگاههای صنعتی 50 کارکن و بیشتر در سال 88 حدود 92855.0 میلیارد ریال به منظور جبران خدمات (مزد و حقوق و سایر پرداختیها) به مزد و حقوق بگیران خود پرداخت کردهاند که نسبت به سال 87 حدود 16درصد افزایش نشان میدهد.
بیشترین رقم جبران خدمات با 16827.3 میلیارد ریال متعلق به "صنایع تولید و سیال نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر" بوده است. "صنایع تولید فلزات اساسی" با 12136.7 میلیارد ریال و "صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی" با 11352.1 میلیارد ریال از نظر پرداخت به مزد و حقوق بگیران خود به ترتیب در مراتب دوم و سوم قرار گرفتهاند.
بررسی ارزش جبران خدمات پرداختی به شاغلان با مزد و حقوق کارگاههای صنعتی 50 کارکن و بیشتر 30 استان کشور نشان میدهد که بیشترین جبران خدماتی با رقم 32302.7 میلیارد ریال به استان تهران تعلق داشته است و استانهای اصفهان و خوزستان به ترتیب با پرداخت 11249.9 و 7656.8 میلیارد ریال از نظر جبران خدمات پرداختی در مراتب دوم و سوم قرار داشتهاند. در صورتی که کمترین ارزش جبران خدمات پرداختی با رقم 96.4 میلیارد ریال به استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داشته است.
ارزش افزوده
کارگاههای صنعتی 50 کارکن و بیشتر کشور در سال 88 ارزش افزودهای برابر با 3856680 میلیارد ریال ایجاد کردهاند که نسبت به سال قبل 3.2 درصد افزایش نشان میدهد بیشترین ارزش افزوده ایجاد شده با رقم 72202.1 میلیارد ریال (18.72 درصد) را "صنایع تولید و مواد و محصولات شیمیایی" به خود اختصاص داده است. ضمن اینکه "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر" با 72154.9 میلیارد ریال (18.71 درصد) و "صنایع تولید فلزات اساسی " با 52540.5 میلیارد ریال (13.62 درصد) از نظر ارزش افزوده ایجاد شده در بین صنایع مختلف در مراتب بعدی قرار گرفتهاند.
در سال مورد بررسی کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر استان تهران با 1178820 میلیارد ریال (30.57 درصد) بیشترین ارزش افزوده را نسبت به سایر استانها ایجاد کردهاند. کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر استان اصفهان با 48988.6 میلیارد ریال (12.70 درصد) و استان خوزستان با 44803.7 میلیارد ریال (11.62 درصد) در مراتب دوم و سوم قرار داشتهاند.
ارزش تولید
براساس نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر، ارزش تولید این کارگاهها در سال 88 رقمی برابر با 1464920.6میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل 39.2 درصد افزایش را نشان میدهد. نگاهی به ارزش تولید فعالیتهای مختلف صنعتی نشان می دهد که "صنایع تولید زغال کک پالایشگاهها و ..." با رقم 483003.7 میلیارد ریال (32.85 درصد) بیشترین ارزش تولید را داشته و" صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمه تریلر" با رقم 260404.6 میلیارد ریال (17.72 درصد) و "صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی" با رقم 190083.5 میلیارد ریال (12.93 درصد)، اصفهان با 213550.4 میلیارد ریال (14.58 درصد) و خوزستان با 20609.9 میلیارد ریال (14.07 درصد) به ترتیب مقامهای اول تا سوم را احراز کردند.
ارزش سرمایه گذاری
کارگاههای صنعتی 50 کارکن و بیشتر کشور در سال 88 حدود 66880.7 میلیارد ریال سرمایه گذاری کردهاند که نسبت به سال 87 حدود 14.8 در صد کاهش نشان میدهد. "صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی" با رقم 19874.3 میلیارد ریال (29.72 درصد) بیشترین میزان سرمایه گذاری را داشتهاند. "صنایع تولید فلزات اساسی "با 14796.9 میلیارد ریال (22.12 درصد) و "صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی" با 11790.4 میلیارد ریال (17.63. درصد) مقامهای دوم و سوم را کسب کردهاند.
در سال 88 کارگاه های صنعتی50 نفر کارکن و بیشتر استان بوشهر با 13177.7 میلیارد ریال (19.70 درصد)، استان خوزستان با 11981.1 میلیارد ریال (17.91 درصد) و استان اصفهان با 10188.3 میلیارد ریال (15.23 درصد) از نظر سرمایه گذاری، مراتب اول تا سوم را در کشور دارا بودهاند.
بهره وری کار و جبران خدمات سرانه سالانه
بهره وری کار و کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر کشور در سال 1388 رقمی بالغ بر 387486 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن 2.6 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین بهرهوری کار با رقم 1608670 هزار ریال متعلق به "صنایع تولید زغال کک- پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای" و کمترین آن با رقم 118988 هزار ریال مربوط به "دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیفت و ..." بوده است.
جبران خدمات سرانه سالانه کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر کشور در سال مورد نظر مبلغ 93378 هزار ریال بوده است که نسبت به سال 1387 حدود 15.4 درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین جبران خدمات سرانه سالانه پرداختی با رقم 161901 هزار ریال نیز متعلق به "تولید محصولات از توتون و تنباکو" بوده است.
صنایع تولید زغال کک پالایشگاه های نفت و سوختهای هستهای و صنایع تولید فلزات اساسی به ترتیب با ارقام 147217 و 125788هزار ریال از نظر جبران خدمات سرانه سالانه در ردیفهای بعدی قرار داشتهاند. کمترین جبران خدمات سرانه سالانه پرداختی نیز با رقم 43332 هزار ریال به "بازیافت ضایعات فلزی و غیرفلزی" اختصاص داشته است.
بررسی نتایج طرح حاکی از آن است که بیشترین میزان بهره وری کار در این کارگاههای صنعتی 50 کارکن و بیشتر و بیشتر با رقم 1664122 هزار ریال مربوط به استان بوشهر و کمترین میزان بهره وری کار این کارگاهها با رقم 154055 هزار ریال به استان قم اختصاص داشته است.
جبران خدمات سرانه سالانهای که کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر استان خوزستان با رقم 148971 هزار ریال به مزد و حقوق بگیران خود پرداخت کردهاند از کارگاههای استانهای دیگر بیشتر بوده است در صورتی که کمترین ارزش جبران خدمات سرانه سالانه با رقم 53691 هزار ریال مربوط به استان سمنان بوده است.
بهره دهی انرژی
نتایج این بررسی بیانگر این واقعیت است که کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر کشور در سال 88 در ازای هر واحد هزینه انرژی مصرف شده 22.6 واحد ارزش افزوده ایجادکردهاند که نسبت به سال قبل 12.8 درصد کاهش نشان میدهد. بررسی بهره دهی انرژی در صنایع مختلف حاکی از آن است که "تولید محصولات از توتون و تنباکو" با رقم 1350واحد بالاترین ارزش افزوده را در ازای هر واحد هزینه انرژی ایجاد کردهاند. کمترین ارزش افزوده ایجاد شده در ازای هر واحد هزینه انرژی مصرف شده متعلق به "صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی" با رقم 13 واحد بوده است.
بررسی بهره دهی انرژی در استان های کشور نشان میدهد که کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر استان زنجان با رقم 310 واحد بیشترین ارزش افزوده را در ازای هر واحد هزینه انرژی ایجاد کردهاند. ضمن اینکه کارگاههای استان ایلام با رقم 9.3 واحد کمترین ارزش افزوده را در ازای هر واحد هزینه انرژی داشتهاند.
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