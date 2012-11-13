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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

احمدی با مهر مطرح کرد:

اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پس از تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم

اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پس از تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از تثبیت قیمت‌ها، بهینه شدن وضعیت ارز و کنترل تورم، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قابلیت اجرا شدن را دارد.

حجت الاسلام موسی احمدی پس از تصویب عدم اجرای مرحله دوم یارانه ها توسط مجلس تا پایان سال 91، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به وضعیت فعلی که افزایش هزینه حامل انرژی در زندگی مردم تاثیرگbار است، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قعلا به صلاح نیست.

وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای  گام به گام هدفمندی یارانه ها، افزود: همانطور که در قانون نیز آمده، پس از تثبیت قیمت‌ها، بهینه شدن وضعیت ارز و کنترل تورم، بستر مناسب و لازم برای اینکار مهیا می شود که طبیعتا هدفمندی دوم یارانه ها در آن زمان قابلیت اجرایی دارد، بنابراین در وضعیت فعلی اجرای آن به صلاح نیست.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس اذعان داشت: برای ایجاد بستر مناسب در ارتباط با اجرای این طرح بزرگ باید گام به گام جلو رفت.

کد مطلب 1743036

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