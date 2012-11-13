نرم افزار پویای سیستم ساز در ایران تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در کشور، نرم افزاری پویای سیستم ساز تولید شد. این ابزار که به عنوان موتور تولید نرم افزار عمل می کند، توانایی های ویژه ای در تولید نرم افزارهای مکانیزاسیون حوزه های مختلف صنعتی، بازرگانی و اداری مبتنی بر سرویس (Service Oriented) دارد.

همچنین این ابزار علاوه بر رفع نیازهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات و جلوگیری از خروج ارز، موجب تسهیل در فرآیند بومی سازی نرم افزارها با استفاده از تنظیمات خاص نرم افزار و همچنین کاهش هزینه راه اندازی نرم افزارهای اتوماسیون در سازمان ها می شود.

سیستم ساز ابزاری است که به واسطه آن می توان سیستم های مکانیزاسیون را در سازمان های بزرگ و متوسط با صرف کمترین هزینه و بدون نیاز به دانش برنامه نویسی، بر اساس نیازهای خاص آن سازمان پیاده سازی کرد. این نرم افزار با در نظر گرفتن فرآیندهای کاری در کشور طراحی شده است و تولید آن گام بزرگی در جهت ارائه راهکارهای نرم افزاری خاص منظوره برای سازمان ها است.

نکته حائز اهمیت در طراحی این سیستم، رویکرد طراحی SOA (معماری سرویس گرا) در خروجی های سیستم و معماری 5 لایه آن است. اگرچه در این ابزار امکان برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته نیز وجود دارد اما تلاش شده است تمامی نیازهای کاربران با استفاده از تنظیمات آماده و یا موارد ایجاد شده توسط کاربر برآورده شود.

با بهره مندی از این ابزار، می توان علاوه بر تولید ابزار خاص منظوره سازمان، سیستمی یکپارچه شامل نرم افزار جدید و سایر نرم افزارهای موجود در سازمان ایجاد کرد.