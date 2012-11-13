به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا داوری اردکانی در مراسم گشایش همایش روز جهانی فلسفه که بعدازظهر سه شنبه 23 آبان ماه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد طی سخنانی به جایگاه فلسفه اشاره کرد و گفت: اگر فلسفه نباشد و اگر فیلسوفان نباشند – چون فیلسوفان قائم به فلسفه هستند- قوام جمع دستخوش سستی می شود . فلسفه امر ناپیدایی است که هر کجا که نباشد نبودش احساس می شود و فیلسوف در واقع سخنگوی فلسفه است.

رئیس فرهنگستان علوم با بیان اینکه در هیچ جا نمی بینید که جامعه ای از دین، معرفت و حکمت محروم باشد تاکید کرد: جامعه جدید قائم به فلسفه است.

دکتر داوری اردکانی با اشاره به اتهاماتی که به وی در حوزه فلسفه زده می شود گفت: من به دکارت دکتر افضلی اهمیت می دهم اما دکارت علت و بانی تجدد و عالم جدید است.

وی تصریح کرد: ما امروز به همه صورتهای فلسفه نیاز داریم . به فلسفه اسلامی نیاز دارم چون نهال وجود ما استحکام پیدا می کند و تکلیف سهم ما معلوم می شود اگر چه سهم فلسفه اسلامی با فلسفه جدید متفاوت است. اگر فلسفه جدید را بفهمیم آنگاه فلسفه اسلامی و عالم خود را و تفاوت ها را بهتر درک می کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: یکی از مسائلی که مشکل زمان ماست نگاه سوبژکتیو به فلسفه است. اگر این نگاه را ناچیز بینگاریم نصف فلسفه را نادیده گرفته ایم. من به کلیت فلسفه نگاه می کنم.

وی با اشاره به نامه هفتم افلاطون افزود: ما دو وجه از فلسفه داریم. افلاطون می گوید من هیچگاه به شما درس فلسفه ندادم و شما هم فلسفه نمی فهمید و اصلا فلسفه قابل تعلیم نیست. این پرسش از زمان افلاطون تاکنون مطرح است اینکه اگر فلسفه قابل تعلیم نیست یعنی ما که در رشته فلسفه درس خوانده ایم کار عبث و افسانه می کنیم؟ باید بگویم که فلسفه افلاطون قابل تعلیم است و همه مردم با سواد و حتی اگر اهل فلسفه هم نباشند از خواندن افلاطون پشیمان نمی شوند.

داوری اردکانی افزود: فلسفه یک صورت علمی قابل تعلیم دارد. فلسفه درکی دارد که خود افلاطون به نحوی آن را بیان کرد. افلاطون عقل را به دو عقل بسیط و تفصیلی تقسیم کرد و عقل بسیط را مقدم بر تفصیلی گرفت. عقل بسیط را نمی توان به کسی داد اما وقتی حاصل عقل بسیط، تفصیل پیدا می کند و به صورت آثار افلاطون، ابن سینا، کانت و ... در می آید آنگاه قابل تعلیم می شود. منظور افلاطون از اینکه فلسفه قابل تعلیم نیست در واقع عقل بسیط است اما عقل تفصیلی قابل تعلیم است.

این چهره ماندگار فلسفه یادآور شد: هر کس که فلسفه کانت یا فلسفه ملاصدرا و غیره را یاد گرفت کانت و ملاصدرا نمی شود. ما فکر می کنیم فلسفه را فیلسوفان ساخته اند در حالی که اینطور نیست. این فیلسوف نیست که حرفی را جعل می کند و دنیاگیر می شود . در عالم چیزهایی مورد قبول و چیزهایی مورد پذیرش قرار نمی گیرد. فیلسوف سخنگوست هرچه گوش شنواتر داشته باشد سخنش مخاطبان بیشتر و پذیرش بیشتری را به همراه دارد.

وی تاکید کرد: من نمی توانم هیچ کاری با فلسفه تحلیلی نداشته باشم و در عین حال وجود فلسفه تحلیلی هم منوط به پذیرش من یا کس دیگری نیست چرا که سخن اصیل خود از خود دفاع می کند و در واقع اوست که از من دفاع می کند که من مدافعش هستم. کلا رد و اثبات کار فلسفه است اما مثلا این حکم که فلان فیلسوف اخلاق را خراب کرد و یا فیلسوف دیگر پایان فلسفه را اعلام کرد درست است یا غلط ما می توانیم او را بازخواست کنیم اما نمی توانیم او را نفی کنیم.

دکتر اردکانی در پیان تاکید کرد: 2500 سال است که از مواضع مختلف با فلسفه مخالفت می شود اما فلسفه همچنان هست. کیست که از افلاطون ، ملاصدرا و ابن سینا و... دفاع می کند؟ در واقع فلسفه ابن سینا ، افلاطون، ملاصدرا و ... است که از فلسفه دفاع می کند.

به گزارش مهر، در پایان دکتر داوری اردکانی از سایت جدید موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران رونمایی کرد.