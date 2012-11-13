کتاب "دا " 150 بار به چاپ رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده اعظم حسینی افزود: هر اثر خوب باید توانا باشد تا خود را بیان کند و اثر هنری خوب باید قابلیت انتقال مفاهیم را داشته باشد.

حسینی افزود: در رمان عناصری چون خیال پردازی و ... استفاده می شود ولی در خاطره نویسی هر چند مطالب بلند هستند عنصر خیال پردازی در اولویت قرار ندارد و مطالب در حد رئال ارایه می شود تا بر خواننده تاثیر واقعی خود را بگذارد.

وی با اشاره به کتابهایی چون دا، بابا نظر و ... گفت: به دلیل اهمیت دقیق پرداختن به خاطره نویسی در این کتابها، در لحظه به لحظه خواندن این آثار به تمام سوالات مخاطب پاسخ داده می شود.

نویسنده کتاب "دا " افزود: کلمه "دا" در زبان کردی به معنی مادر است و شخصیت اصلی این داستان نیز کرد دهلران است و این کتاب به این نام شناخته می‌شود. وی با اشاره به ترجمه‌های انجام شده از کتاب "دا " افزود: در آمریکا کتاب "دا" به زبان انگلیسی در حال ترجمه است که نیمه دومش تمام شده و در زبان بلوچ به پایان رسیده و در زبان‌های اردو و عربی نیز در دست ترجمه است. حسینی با بیان اینکه موفقیت یک اثر، نتیجه عوامل متعدد است افزود: نوشتن کتاب "دا" 7 سال به طول انجامید و به گونه‌ای نوشته شده است تا بتواند به همه سئوالات خواننده پاسخ دهد. وی افزود: بزرگ‌ترین معلم در نگارش، خواندن کتاب‌های دیگر در کنار نگارش این کتاب بود و سرمایه‌های عظیم فرهنگی در کتاب "دا" نهفته است.

حسینی افزود: سیر خواندن این کتاب باعث می شود که مفاهیم آن به صورت تصویر در ذهن نقش بندد.

همچنین نویسنده کتاب " نورالدین پسر ایران" گفت:اسناد منظم وجود ندارد و عمده اسنادی که گنج‌های آینده این مرز و بوم به‌شمار می‌رود، از بین رفته است، به همین خاطر در نوشتن مجبوریم به روایات اکتفا کنیم.



معصومه سپهری در خصوص دلایل نگارش این کتاب گفت: این کتاب دومین کتابی است که نوشته‌ام. با توجه به اینکه نوشتن در روحیه‌ام نوع نگاهی که به من می‌داد احساس کردم وارد سرزمینی شدم که در اولین مرحله بر خودم تأثیر داشت.

سپهری افزود: وقتی خداوند بخواهد کاری خوب انجام بگیرد کار مهم و ارزشی انجام خواهد گرفت.

وی در خصوص جمع آوری کتاب نورالدین پسر ایران افزود : تعداد 33 نوار برای این منظور صدا برداری شد.

سپهری ادامه داد: درخواندن و مطالعه کتابهایی از قبیل خاطرات رزمندگان جنگ ، توجه به ساختار، نثر، جاذبه و کشش را باید تشخیص داد تا نوشتن کتاب های این چنینی، در آن جای بگیرد .

وی در مورد دستاورد این کتابها گفت : محکم ترین مسیری که بتواند ما را به آن فضا ی معنوی دوران جنگ برساند شاید همین کتابها باشند .

سپهری درمورد انگیزه نوشتن این کتاب گفت : با مطالعه دفترچه خاطرات یک شهید پتانسیل لازم برای نوشتن و ادامه دادن به خاطره نویسی را کسب کردم.

وی با اشاره به مشکلاتی که در زمان نوشتن این کتاب وجود داشت، افزود: یکی از دشوارترین کارها در مناطق ترک‌نشین این است که باید در نوشتن لحن و صدا چنان که هست نشان داده شود و در این خصوص نیز باید کار را کامل می‌کردم. کاری کم‌نقص و کامل ارایه می‌دادم و به جزئیات می‌پرداختم که با توجه به این مهم نیز کتاب "نورالدین، پسر ایران" را سه بار بازنویسی کردم که تا حد امکان کامل و شایسته باشد.