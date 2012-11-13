بازداشت چند متهم در پرونده ستار بهشتی/ دستگیری 47 اخلال گر ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی که مرگ مشکوکی داشته است، گفت: پرونده به سرعت در دادسرای جنایی تشکیل شد و تحقیقات مفصلی در این خصوص انجام شده و در بازپرسی در حال ادامه است. من هم شرح مفصل پرونده را در کمیسیون امنیت ملی تشریح کردم، ولی مردم مطمئن باشند که قوه قضائیه در این گونه پرونده ها اغماضی نمی کند اینکه دادستانی دیر موضع گیری کرد دلیل آن رسیدن به حقایق بود و قطعا پرونده رسیدگی می شود.

دادستان تهران در مورد پرونده اخلال گران ارزی افزود: 47 نفر در این خصوص دستگیر شده اند که 3 نفر آنها 10 روز قبل شناسایی و بازداشت شده اند. تحقیقات مبسوط ادامه دارد و بخشی از تحقیقات به دلیل بررسی حسابها طول می کشد و امیدواریم هر چه زودتر پرونده به دادگاه برود.

جعفری دولت آبادی همچنین در مورد پرونده شکایت دولت از دو مداح تهرانی خاطر نشان کرد: یکی از مداحان تبرئه شده و دیگری محکوم شده است.

دادستان تهران همچنین از نهایی شدن 200 پرونده زمین خواری خبر داد و اظهار داشت: در این پرونده‌ ها 70 کیفرخواست صادر شده و 15 نفر راهی زندان شدند و 13 میلیون مترمربع از زمینهای تصرف شده رفع تصرف شد.

وی در مورد آخرین وضعیت جاسوس آمریکایی نیز گفت: حکم این شخص توسط دیوان عالی نقض شده و پرونده دوباره در حال پیگیری است.