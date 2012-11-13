104 هزار دانشجو در تشکل های سیاسی دانشگاهها فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور مجتبی اکبری، مشاور بین الملل ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرکل اداره مرکزی تشکل های اسلامی، سیاسی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی، بهرامی به عنوان نماینده دکتر دانشجو در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی، سیاسی واحدهای دانشگاهی استان قزوین معرفی شد.

مجتبی اکبری در این مراسم گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تحقق گفتمان انقلاب اسلامی حرکت می کند و با توجه به حضور مدیران حزب اللهی و متعهد، استادان و اعضای هیئت علمی معتبر و دانشجویان نخبه زمینه راه اندازی کانون دانشجویان جهان اسلامی در این دانشگاه فراهم شده است.

مشاور بین الملل رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه های فرهنگی اشاره و بیان کرد: با مطرح شدن موضوع تهاجم فرهنگی در اوایل دهه 70 از سوی مقام معظم رهبری نقش دانشگاهیان به عنوان فرماندهان و سربازان جنگ نرم در مسیر تحقق تحقق منویات رهبری اهمیت ویژه ای پیدا کرد.

وی گفت: سیاست های کلی دبیرخانه تشکل های اسلامی، سیاسی نشات گرفته از گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است و به همین دلیل با تاکید ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی، در حال حاضر بیش از 104 هزار دانشجو در تشکل های اسلامی، سیاسی در راستای اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری و گفتمان انقلاب اسلامی حرکت می کنند.

مدیرکل اداره مرکزی تشکل های اسلامی، سیاسی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با تشریح گفتمان انقلاب اسلامی اظهارداشت: بیانیه های امام (ره) در قبل و اوایل انقلاب اسلامی با تکیه بر محورهای امید، شجاعت و حضور در برهه های مختلف و با توجه به نیازهای زمان مطرح شده و امام (ره) در این بیانیه ها جوانان را با چنین مفاهیمی آشنا کرده اند که به گفتمان انقلاب اسلامی معروف شده است.

اکبری افزود: مفاهیم فداکاری، ایثار، نشاط اسلامی، وحدت، همدلی، تعاون، محبت به یکدیگر، اخلاق اسلامی و مدیریت اسلامی از مفاهیم کلیدی گفتمان انقلاب اسلامی است و با شعار دانشگاه کانون های اسلامی سیاسی دانشجویی تشکیل و تقویت شده است.

در ادامه مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به پیشتاز بودن دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در همه عرصه ها اشاره کرد و گفت: به واسطه مدیران و همکاران خوب و شایسته و حمایت های مسئولان کشور، استان و دانشگاه در حال حاضر این واحد در صحنه های علمی، فرهنگی و پژوهشی در کشور پیشتاز است و امیدواریم تشکل های اسلامی و سیاسی در این دانشگاه با قدرت بیشتری در مسیر تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت کنند.

حجت الاسلام حیدری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین نیز در سخنانی با مهم خواندن گفتمان انقلاب گفت: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی یکی از مباحث گفتمان انقلاب در دانشگاه ها تلقی می شود که مقام معظم رهبری بارها بر اجرای آن تاکید داشته اند که باید جدی گرفته شود.

وی افزود: اگر تشکل های اسلامی و سیاسی دانشجویی در دانشگاه ها تقویت شود یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری در دانشگاه ها محقق می شود.

حجت الاسلام حیدری سپس به تبلیغات گسترده شبکه های ماهواره ای برای ایجاد شبهه و انحراف در بین قشر جوان اشاره کرد و گفت: نباید از تشکیل ضابطه مند تشکل های مخالف هراسی داشت بلکه با سازماندهی این تشکل ها می توان به مطالبات دانشجویان توجه بیشتری کرد و به آنها پاسخگو بود.

وی یادآورشد: فضای دانشگاه فرصتی برای ابراز نظر و افکار مختلف برای دانشجویان است و در شرایط کنونی نیز ضرورت حضور افکار و صداهای مختلف در جامعه احساس می شود که در این میان با تحقق بالندگی لازم در دانشگاه آزاد اسلامی این دانشگاه می تواند نقش موثری در این زمینه ایفا کند.

در ادامه محمد عطایی، قائم مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به عنوان مسئول تشکل های اسلامی سیاسی استادان دانشگاه های آزاد اسلامی استان و بهرامی به عنوان نماینده دکتر دانشجو در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی، سیاسی واحدهای دانشگاهی استان قزوین معرفی شدند.