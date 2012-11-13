دفاع مقدس سرمایه عظیم ارزشی/بسیاری از حقایق جنگ بیان نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاح همزمان دو هزار و 807 پروژه عمرانی بسیج در سراسر کشور شامل مکانهای اداری، فرهنگی و ورزشی بسیج در محل سپاه سیدالشهدا(ع) در شهرری افزود: ملت بزرگ ایران به لطف خدا در دو واقعه شگرف و تاریخی به نام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سهیم هستند.

وی تصریح کرد: تا کنون هیچ واقعه ‌ای به اندازه دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران نتوانسته است جامعه ایران را تحت تأثیر اسلام و قرآن، ولایت و وطن دوستی، همت و شجاعت و مردانگی و ارزش‌های بسیجی قرار دهد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: نسل‌های امروز جامعه اسلامی و انقلابی ما علاقه ‌مند هستند روایت این قطعه عظیم و زرین تاریخی را از منابع اصلی آن که یادگاران دفاع مقدس هستند، دریافت کنند که بدون ‌تردید، طلایه‌ دار این امر مهم، مقام معظم رهبری، فرماندهان و رزمندگان آن دوران به شمار می‌ روند.

سرلشگر فیروزآبادی گفت: اولین تشکل بسیجی در دفاع مقدس را امام خامنه ای تشکیل دادند، سه روز بعد از تحمیل جنگ، اولین تشکل بسیجی برای مقابله با دشمن به دست رهبر معظم انقلاب تشکیل شد.

بسیاری از حقایق روزهای اول جنگ خوب بیان نشده است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان داشت: بسیاری از حقایق روزهای اول جنگ مثل نقش بی بدیل شهید "غیور اصلی" در متوقف کردن پیشروی دشمن و عقب راندن آن خوب بیان نشده است؛ ما باید تحقیق و تبیین بیشتری در این ارتباط داشته باشیم.

وی ادامه داد: بعد از شکست ارتش متجاوز عراق در اطراف اهواز، دشمن به محاصره و اشغال سوسنگرد دل بست و همه قوای متجاوز روی سوسنگرد متمرکز شد ولی آنجا نیز شکست خورد که اینجا هم نقش منحصر به فرد رهبری مؤثر بود که امام جمعه تهران بودند، بلافاصله بعد از وصول خبر محاصره سوسنگرد و اعلام سپاه مبنی بر اینکه ظرف 24 ساعت آینده سوسنگرد سقوط خواهد کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آقا بلافاصله از تهران آمدند و در منطقه مستقر شدند و با وجود مخالفت و کارشکنی بنی صدر خائن و عدم اجازه استفاده از نیروی های ارتش، ایشان با کسب تکلیف از امام خمینی (ره) و مداخله امام راحل و ابلاغ فرمان امام به یگان ارتشی به صورت مستقیم با سازماندهی خوب سپاه و نیروهای بسیجی و سپاهی اهواز و همچنین نیروهای ارتشی در منطقه تحت فرماندهی آقا که خودشان همراه نیروها جلو رفتند، حصر سوسنگرد شکسته و سوسنگرد آزاد شد.

وی تأکید کرد: ما باید این حقایق تاریخی را خیلی دقیق تر بازگو و نقش بی بدیل آقا را در این پیروزی بزرگ برای ثبت در تاریخ تبیین کنیم.

سرلشگر فیروز آبادی افزود: اسناد مهم این حماسه بزرگ که در حقیقت بستن راه صدام به سوی اهواز بود، در کتابی تحت عنوان "فرشتگان سوسنگرد" منتشر خواهند شد تا حضور و نقش مستقیم آقا به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع در این حماسه کربلایی شرح داده شود که یک قله بلند از دفاع مقدس است که همه اجزای آن بسیجی بوده است.

وی تصریح کرد: وقتی بکارگیری نیروی ارتشی در این حماسه به صورت بسیج بوده است، این عملیات بزرگ با روح بسیجی، با برادران بسیجی، بسیجیان عزیز، ارتشیان بسیجی و یک فرمانده بسیجی به اسم امام خامنه ای به پیروزی رسید.

آمریکا هیچ گونه تهدید نظامی نکرده است

سردار سرلشگر فیروزآبادی در حاشیه این همایش نیز در جمع خبرنگاران گفت: از سوی آمریکایی ها هیچ گونه تهدید نظامی نشده ایم و استفاده آنان از پهپاد در منطقه آبی کشورمان کاری آزمایشی بوده است؛ آمریکایی ها با این آزمایش می خواستند ببینند ایران رادارهایی که بتواند اینگونه پهپادها را کنترل کند، دارد یا خیر؛ نیروهای جمهوری اسلامی نیز با مشاهده پهپاد، آن را به رگبار بستند و به آنان تفهیم کردند که این قدرت را دارند و از این گونه غلط ها نباید بکنند.

وی ادامه داد: آمریکا دیگر تهدید نظامی ندارد و امروز تهدید جنگ از ایران عبور کرده اما رژیم صهیونیستی برای زنده نگه داشتن فضای جنگ طلبی تلاش می کند آمریکایی ها را به این صحنه بکشاند و آمریکا نیز جواب رد به آنها داده است؛ بنابراین جنگ نظامی در میان نیست و اینک مهمترین چیزی که آمریکایی ها بر ما تحمیل کردند تحریم های اقتصادی و جنگ نرم است.