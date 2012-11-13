غرب تقاضای تولید موادمخدر را کاهش دهد/ ایران و پاکستان قربانی قاچاق موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر،مصطفی محمدنجار در دیدار همتای پاکستانی خود گفت: ایران و پاکستان باید با حفاظت بیشتر مناطق خود، هر نوع اجازه فعالیت و اقدام را از اشرار و تروریست‌ها سلب کرده و نگذارند این عناصر باعث ایجاد ناامنی در مرزهای دو طرف شوند.

وی با اشاره به ارزیابی انواع همکاری‌های جدید در بحث کنترل برخورد قاطعانه با قاچاقچیان، اشرار و تروریست‌ها با همکاری‌های مبادی اطلاعاتی- امنیتی دو کشور افزود: مبارزه موثر با تولید و قاچاق مواد مخدر منوط به همکاری مشترک کشورهای منطقه به ویژه ایران، پاکستان و افغانستان است.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با قدردانی از مقامات پاکستانی برای برگزاری کنفرانس منطقه‌ای استراتژی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: امیدواریم توافق میان مقامات حاضر در این کنفرانس راهکارهای جدیدی را برای نابودی معضل خانمان‌سوز مواد مخدر ارائه دهد.

محمدنجار در ادامه تنها راه مقابله با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه را همکاری‌های مداوم و موثر کشورهای منطقه دانست و تاکید کرد: کشورهای بیگانه در منطقه هیچ فعالیت بازدارنده‌ای در این زمینه نکرده‌اند و تجربه نیز ثابت کرده است که بیگانگان در افزایش تولید و عرضه مواد مخدر نقش دارند.

وی گفت: نتایج کنفرانس منطقه‌ای استراتژی مبارزه با مواد مخدر در پاکستان و همکاری‌های کشورهای شرکت کننده می‌تواند به اهرمی جهت پیشبرد اجرای راهبردهای مشترک به‌منظور ریشه کن کردن تولید و قاچاق مواد مخدر تبدیل شود.

دبیرکل ستاد با اشاره به افزایش کشت خشخاش در منطقه گفت: مرکز تولید مواد مخدر و کشت آن در مناطقی از افغانستان است و این مواد پس از تولید در آن کشور، از مسیر کشورهای منطقه به کشورهای غربی ترانزیت می‌شود که البته کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان و به خصوص ایران با این پدیده مذموم مبارزه می‌کنند و هزینه‌های زیادی را در این خصوص متحمل می‌شوند.

محمدنجار در ادامه یکی از مباحث اصلی کنفرانس منطقه‌ای را نابود کردن کانون کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و برخورد قاطعانه علیه عناصر باندهای مافیایی و قاچاقچیان جهت جلوگیری از انتقال مواد مخدر به کشورهای منطقه برای ترانزیت به اروپا و کشورهای غربی بیان کرد.

وی گفت: ما از غرب می‌خواهیم تقاضای تولید مواد مخدر را کاهش دهد چرا که تا زمانی که این تقاضا در غرب ادامه یابد، کشورهای منطقه به‌ویژه ایران و پاکستان قربانی معضل قاچاق مواد مخدر خواهند شد.

همچنین رحمان ملک، وزیر کشور پاکستان گفت: همکاری‌های بسیار خوبی بین ایران و پاکستان وجود دارد و دو کشور برادر و همسایه سعی دارند با همکاری های دوجانبه برای برقراری صلح در منطقه تلاش کنند.

وی با قدردانی از تلاش‌های محمدنجار وزیر کشور و دبیرکل ستاد در جهت تقویت همکاری‌های دوجانبه بین دوکشور، افزود: دولت پاکستان نیز سرعت عمل بیشتری را در ارتقای روابط با جمهوری اسلامی ایران و تعمیق همکاری‌های دوجانبه با این کشور در دستور کار خود قرار داده است.

هم اکنون پیش‌نویس توافقنامه‌ای در زمینه موارد امنیتی و مرزی تهیه شده و در اختیار دو طرف قرار گرفته است که پس از بررسی‌های لازم بین وزرای کشور ایران و پاکستان امضا خواهد شد.

وزرای کشور ایران و پاکستان با توجه به تاکیدات محمود احمدی نژاد و آصف علی زرداری روسای جمهوری دو کشور در زمینه گسترش تعاملات و همکاریهای دو کشور، در زمینه ارتقای سطح همکاریهای مختلف تجاری، سیاسی، اقتصادی و بویژه امنیتی و مرزها به نتایج مشترکی رسیدند.