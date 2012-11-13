حکم قدیمی ترین زندانی زن هفته آینده صادر می شود

عبدالصمد خرمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده موکلم در دادگاه شهرری برگزار شد.

در این جلسه یکی از عروسان سابق فاطمه مطیع - متهم - بدون اینکه نیاز به جلب باشد در دادگاه حاضر شد. او در اظهارات خود به قاضی خردمند گفت: من هیچ اطلاعی از ماجرای قتل ندارم و در آن زمان در طبقه بالای خانه متهم زندگی می کردم.

وکیل متهم ادامه داد: در این جلسه یکی از برادران مقتول نیز برای قاتل برادرش تقاضای قصاص کرد.

در ادامه نیز رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به فاطمه از او خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند که فاطمه اتهام قتل مجید را رد کرد من نیز در دفاع از موکلم اعلام کردم علت اطاله دادرسی نبود مدرکی علیه فاطمه می باشد و تاکنون بر اساس علم قاضی رای صادر شده است. به همین خاطر درخواست برائت موکلم را دارم.

عبدالصمد خرمشاهی خاطرنشان کرد: در صورتی که برای فاطمه حکم قصاص صادر شود به این رای اعتراض خواهم کرد.

فاطمه مطیع که به قدیمی ترین زندانی زن معروف است متهم به قتل دوست شوهرش به نام مجید می باشد.