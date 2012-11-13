هنرمندان و سینماگران مصری با شمقدری دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شمقدری در این دیدار گفت: هنوز ما در حوزه ارتباطات سیاسی نتوانستیم به ارتباط مطلوب برسیم اما در حوزه فرهنگ سه بار دیدار داشتیم و این نشان میدهد که فرهنگ را نمیشود پشت دیوارها محصور کرد و راه ارتباطی آن را بست و نشان میدهد که اگر با زبان فرهنگ نزدیک شویم چقدر قلوبمان به هم نزدیک است وظیفه کسانی که در عرصه فرهنگ هستند این است که حوزههای دیگر مثل سیاست را هدایت کنند که مبنای نزدیکی قومیتها و ملیتها را فراهم کند خیلی روشن است اگر ما کنار هم نشستهایم ریشه تاریخی دارد.
وی افزود:یادم هست که پس از پیروزی انقلاب اطمینان داشتم روزی میتوانیم با دوستان عرب مسلمان به خصوص مصر همکاری داشته باشیم و خدا را شکر این اتفاق افتاد که کشورهای عربی به سمت حکومتهای آزاد و مستقل رفتند ما در آغاز راهی هستیم که باید با هم سطح روابط را ارتقاء دهیم به اختصار شناسنامهای را از حوزه فعالیتهای سینمای ایران ارائه میدهم. 1- حوزه ستادی است که در حمایت از فیلمسازان ایرانی مشارکت میکند که محل آن در همین ساختمان است. 2- موسساتی داریم که بعضی مأموریتها را در کنار بخش خصوصی بر عهده دارند، فارابی در عرصه فیلمسازی حرفهای فعال است.
شمقدری ادامه داد:مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی عمدتاً در حوزه سینمای مستند کار میکنند که چند شب پیش اختتامیه این جشنواره را داشتیم. مرکز سینمای جوان که مأموریتهای آموزشهای جوان را دارد که 62 دفتر در کشور دارد و در کنار آموزش برگزاری جشنواره فیلم کوتاه را بر عهده دارد.
وی عنوان کرد:موسسه چهارم موسسهای که در نمایش فیلمهای ایرانی در شبکه نمایش خانگی را بر عهده دارد و در حوزه بینالملل نیز فعالیت دارد و همچنین دبیری جشنواره فیلم فجر را مدیر عامل آن بر عهده دارد. در این دوره که من مسئولیت سینمای ایران را دارم اکثر مدیران ما خودشان فلیمساز هستند.
رئیس سازمان سینمایی افزود:آنچه که امروز باید با آن با حساسیت برخورد کرد آن است که ما با یک جریان فرهنگی یکطرفه در دنیا روبرو هستیم که همگی در معرض تهاجم آن قرار داریم ، بوش پدر و پسر دنبال نظم نوین جهانی بودند و دست به تهاجمات نظامی زدند که الحمدا... موفق نبودند اما باید دقت کنیم اگر نتوانستند یک نظم نوین جهانی را پیاده کنند اما یک نظم نوین جهانی پنهانی را دنبال میکنند و آن روش پنهانی روشی است که با سینما و رسانه دنبال میشود.
وی تاکید کرد: در واقع هالیوود با فیلمهایی که میسازد سبک زندگی آمریکایی را برای ما ارمغان میآورد و در کنار فیلمهایی که میسازد هویت تاریخی و فرهنگی ملل اسلامی را تحریف و حتی مسخره میکند امروز تکنولوژی و سینما دو بازویی شدهاند که یکسانسازی فرهنگی را برای غرب فراهم میکند. پس از انقلابهای عربی شما هنرمندان برای مقابله با این جریان جهانی مسئولیتهای زیادی دارید.
شمقدری ادامه داد:در کنار فعالیتهای فرهنگی که ما انجام میدهیم وظایف مهمی داریم و آن تضمین هویت فرهنگی برای نسل آینده خودمان هست. سینماگر و هنرمندی موفق است که در مرکز حوادث باشد در کنار مردم و همراه مردم باشد خیلی خوشحال شدم که یک سریال در خصوص انقلاب مصر ساخته شده و ماه رمضان هم پخش شده ،یک آفتی که در سینمای ایران پس از انقلاب بوجود آمد آنرا هشدار می دهم برای شما پدید نیاید و آن آفت این بود که به سینماگر ایرانی القا شد که تو تافته جدا بافتهای هستی که لازم نیست هر جا مردم هستند تو هم باشی حتی در یک مرحله افراد فیلمسازی داشتیم که در مواردی جلوی مردم ایستادند البته هوشیاری عمده فیلمسازان باعث شد که آنان موفق نباشند و اکثر فیلمسازان ما کنار مردم بودند که شما یکی از این آثار یعنی فیلم سی و سه روز را امروز دیدید.
وی افزود:ما در سینمای ایران بیش از 300 کارگردان سینمایی داریم در حوزه فیلم کوتاه و مستند تعداد بیشتری داریم فقط بیش از 15 کارگردان زن داریم که آثارشان مورد توجه داخل و خارج بوده است.
شمقدری در پایان گفت:این شکوفایی مدیون شرایطی است که بعد از انقلاب پدید آمد رهبر معظم انقلاب اسلامی به فعالیتهای هنری و سینمایی علاقه دارند و پیگیری میکنند مثلاً هفته پیش 6ساعت از پشت صحنه فیلم کودکی پیامبر (ص)بازدید داشتند، امیدوارم شما هم از این شهرک دیدار کنید. امیدوارم سفر شما برکات زیادی برای دو کشور ایران و مصر داشته باشد.
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