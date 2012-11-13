تداوم ریزش قیمت ارز در بازار آزاد/ دلار 2965 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، روند کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد تهران همچنان ادامه دارد و برای نخستین بار در چند هفته اخیر، قیمت دلار در بازار غیررسمی به 2965 تومان کاهش یافته است. در همین حال، قیمت یورو به 3900 تومان، پوند به 4890 تومان و درهم امارات به 833 تومان سقوط کرده است.

از بازار سکه و طلا هم خبر می‌رسد که با تداوم کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد و طلا در بازارهای جهانی، امروز سه شنبه قیمت طلا و انواع سکه در بازار تهران هم کاهش یافته است. در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 200 هزار تومان، نیم سکه 615 هزار تومان و ربع سکه 315 هزار تومان گزارش شده است.

البته قیمت هر گرم طلای 18 عیار که دیروز دوشنبه 124 هزار تومان بود، در حال حاضر به 119 هزار تومان کاهش یافته، ضمن اینکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1730 دلار اعلام شده است. جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار تهران به شرح ذیل است: