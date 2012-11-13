مراسم شب شعر سرای اهل قلم در اولین نمایشگاه کتاب شهریار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شب شعر سرای اهل قلم در محل اولین نمایشگاه تازه های کتاب شهرستان شهریار و با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار و شاعران برجسته صفادشت، اندیشه و شهریار برگزارشد که این اقدام فرهنگی با استقبال گسترده ای از سوی دوستداران شعر وادب پارسی روبرو شد.

در این مراسم شاعران برجسته و نامی شهریار و ملارد از جمله زنگنه، ابوالحسنی، مرادی،‌ عابد، غفاری، زرگر، دکترخدایار، رمضانی و میرزابیگی آخرین سروده های خود را قرائت کردند و در خاتمه نیز هدایایی از سوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار به شاعران شرکت کننده اهدا شد.

حسین عرب نژاد در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری مراسم شب شعر، با هدف گردآوری شعرا و فعالان این عرصه و بهره بری از نظرات و پیشنهادات آنان در راستای چگونگی ارتقای سطح فرهنگ و آشتی دادن شهروندان با مطالعه و ادبیات صورت گرفت.

استفاده کشورهای جهان از کتب ادبی ایران، نشان دهنده غنای فرهنگی این مرز و بوم است



این مسئول عنوان کرد: کشور ما از قدمت بسیار بالایی برخوردار است و در طول این چندین هزار سال، علاوه بر دانشمندان و متفکران صاحب نام، شاعران و نویسندگان برجسته ای نیز پرورش داده است بطوریکه قدمت تمدن چندین هزار ساله ایران را می توان از آثار بزرگان عرصه هنر و ادبیات این مرز و بوم دریافت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار گفت: در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان، کتب ادیبان و شاعران ایرانی در دانشگاه ها و مراکز فرهنگی تدریس می شود و مورد استفاده قرار میگیرد که این مساله نشان از غنای فرهنگ ایران و ایرانی دارد.

وی افزود: هم اکنون نیز کشور ما علاوه بر درخشش بی نظیر در رشته های مختلف علمی، ورزشی، پژوهشی و... در عرصه فرهنگ و هنر جایگاه ویژه ای دارد و وظیفه مردم و مسئولان بر این است که نه تنها این جایگاه را حفظ کنند، بلکه در راستای ارتقای آن نیز بکوشند.

وی بر لزوم استمرار برپایی اینگونه جلسات در سطح شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: برپایی این چنین مراسماتی در سطح شهرستان و استمرار آن، به طور قطع زمینه ساز رشد و توسعه فرهنگ در میان شهروندان خواهد بود.