نیروی انتظامی زنجان گام های بزرگ و تاثیرگذار در تامین امنیت استان داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان زنجان عملکرد فرماندهی پیشین این نیرو در استان را بسیار مطلوب عنوان کرد و افزود: میبایست تمام ارگانها برای حفظ این میزان امنیت در استان که در سالهای اخیر بیشتر محقق شده است، نیروهای نظامی و انتظامی را یاری برسانند.
وی با اشاره به اینکه انسان هیچ زمان به خاطر داشتن دو نعمت سلامتی و امنیت شکرگذار نبوده است ادامه داد: افتخار نیروی انتظامی در این است که مسئولیت تأمین امنیت تک تک افراد جامعه را عهدهدار هستند.
همچنین استاندار زنجان وفاق و همدلی بین مردم، مسئولان و نیروی انتظامی زنجان را زمینهساز ارتقاء شاخصهای امنیتی استان دانست و افزود: همین همافزایی زمینهساز معرفی زنجان به عنوان امنترین استان کشور شده است.
محمد رئوفینژاد افزود: انسجام کارکنان نیروی انتظامی در داخل مجموعه در برقراری امنیت در جامعه نمود یافته است.
استاندار زنجان گفت: وفاق و همدلی مناسب بین مردم، مسئولان و کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان موجب ارتقا شاخص های امنیتی استان شده است.
رئوفی نژاد افزود: انسجام کارکنان نیروی انتظامی در داخل مجموعه در برقراری امنیت در جامعه نمود یافته است.
استاندار زنجان عملکرد فرمانده انتظامی استان را مطلوب عنوان کرد و افزود: تودیع سردار شرفی و انتقال وی به استان آذربایجان غربی موجب ناراحتی مردم و مسئولان استان زنجان است.
فرمانده سابق نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه هفته نخست ماه محرم به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است گفت: امر به معروف و نهی از منکر مهم ترین پیام محرم است که باید مد نظر قرار گیرد.
سردار یحیی شرفی افزود: در امر ترویج امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است که تذکر لسانی را فراموش نکرده و در اجرای آن این فریضه را عملی کنند.
وی با اشاره به اینکه زنجان از نظام مکتبی، دینی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی منسجمی برخوردار است ادامه داد: داشتن فرهنگ عاشورایی، ولایتپذیری و دینمداری مردم زنجان موجب شده این استان جزو استانهای با وقوع جرم پایین محسوب شود.
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