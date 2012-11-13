  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۱۲

موسوی‌نیا عنوان کرد:

الگوبرداری از سبک مداحی بوشهر در 10 استان کشور

الگوبرداری از سبک مداحی بوشهر در 10 استان کشور

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: جذابیت مداحی و نوحه‌خوانی بوشهری باعث شده تا در بیش از 10 استان کشور از این سبک الگو برداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی‌نیا بعدازظهر سه‌شنبه در نشست با مسئولان هیئت‌های مذهبی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از راه‌های تبلیغ فرهنگ تشیع و حفظ و اشاعه حقانیت معصومین (ع) و همچنین انتقال میراث عاشورا به مردم، بهره گیری از ظرفیت مداحی است.

وی به تاثیر عمیق مراسمات مذهبی استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: مداحی و نوحه‌خوانی بوشهری دارای ریشه و اصالت تاریخی است و چنان جذاب است که در بیش از 10 استان کشور از سبک مداحی بوشهری الگوبرداری شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: عاشورا و آنچه در این حادثه عظیم رخ داد، مسئله‌ای است که می‌تواند از یک سو بصیرت و موضع‌گیری تاریخی نسبت به هستی ایجاد کند و از سوی دیگر می‌تواند حرکت انسان را به سمت ظهور سرعت ببخشد و تنظیم کند.

وی با اشاره به این که عاشورا نقطه عطفی است که ظرفیت ایجاد بصیرت در آن بسیار فراوان است و باید از آن بیشترین استفاده را کرد، گفت: عاشورا تجلی تمام ویژگی‌های انسانی است.

موسوی‌نیا ادامه داد: در یک سوی میدان، وارستگان و فرزانگان و ستارگان آسمان انسانی قرار دارند، که جلوه های زیبای انسان کامل بودن را نشان می دهند و سوی دیگر میدان، کفار و ظالمان و کسانی قرار دارند که از مرتبه انسانی سقوط کرده‌اند و خلق و خوی حیوانی به خود گرفته اند.

وی با اشاره به این که یکی از مهم‌ترین ابزارها برای انتقال مفاهیم بلند عاشورا، استفاده از ادبیات و به ویژه شعر است، تصریح کرد: شعر وقتی دارای مضامین عمیق و بلندی باشد و با لحن جذاب و حزن انگیز مداح بر زبان جاری شود، دارای تاثیری چند برابر می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: پیرغلامان همان کسانی هستند که سال های طولانی در عرصه مداحلی فعال بوده اند، دارای سبک هستند، بیش از هزار بیت شعر از حفظ دارند و شاگردان زیادی را تقدیم مکتب عاشورا کرده‌اند.

کد مطلب 1743090

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها