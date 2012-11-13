الگوبرداری از سبک مداحی بوشهر در 10 استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی‌نیا بعدازظهر سه‌شنبه در نشست با مسئولان هیئت‌های مذهبی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از راه‌های تبلیغ فرهنگ تشیع و حفظ و اشاعه حقانیت معصومین (ع) و همچنین انتقال میراث عاشورا به مردم، بهره گیری از ظرفیت مداحی است.

وی به تاثیر عمیق مراسمات مذهبی استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: مداحی و نوحه‌خوانی بوشهری دارای ریشه و اصالت تاریخی است و چنان جذاب است که در بیش از 10 استان کشور از سبک مداحی بوشهری الگوبرداری شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: عاشورا و آنچه در این حادثه عظیم رخ داد، مسئله‌ای است که می‌تواند از یک سو بصیرت و موضع‌گیری تاریخی نسبت به هستی ایجاد کند و از سوی دیگر می‌تواند حرکت انسان را به سمت ظهور سرعت ببخشد و تنظیم کند.

وی با اشاره به این که عاشورا نقطه عطفی است که ظرفیت ایجاد بصیرت در آن بسیار فراوان است و باید از آن بیشترین استفاده را کرد، گفت: عاشورا تجلی تمام ویژگی‌های انسانی است.

موسوی‌نیا ادامه داد: در یک سوی میدان، وارستگان و فرزانگان و ستارگان آسمان انسانی قرار دارند، که جلوه های زیبای انسان کامل بودن را نشان می دهند و سوی دیگر میدان، کفار و ظالمان و کسانی قرار دارند که از مرتبه انسانی سقوط کرده‌اند و خلق و خوی حیوانی به خود گرفته اند.

وی با اشاره به این که یکی از مهم‌ترین ابزارها برای انتقال مفاهیم بلند عاشورا، استفاده از ادبیات و به ویژه شعر است، تصریح کرد: شعر وقتی دارای مضامین عمیق و بلندی باشد و با لحن جذاب و حزن انگیز مداح بر زبان جاری شود، دارای تاثیری چند برابر می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: پیرغلامان همان کسانی هستند که سال های طولانی در عرصه مداحلی فعال بوده اند، دارای سبک هستند، بیش از هزار بیت شعر از حفظ دارند و شاگردان زیادی را تقدیم مکتب عاشورا کرده‌اند.