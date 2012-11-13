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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۴۶

آیت الله قربانی:

عزاداری ایام محرم پاسداشت ارزش های اصیل اسلام است

عزاداری ایام محرم پاسداشت ارزش های اصیل اسلام است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: عزاداری ایام محرم نوعی پاسداشت ارزش های اصیل اسلام است و باید با نهایت دقت و بر اساس حقایق تاریخی و به دور از هر گونه غلو و خرافه گویی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر امروز در گردهمایی وعاظ ، مداحان و اعضای هیئت های مذهبی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) رشت افزود: نوحه سرایی، عزاداری و شب زنده داری در ماه محرم نوعی عبادت است.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ عاشورا در جامعه اظهارداشت: فلسفه قیام عاشورا احیای امر به معروف و نهی از منکر و همچنین ارزش های همچون مبارزه با ظالم و حمایت از مظلوم است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تبیین آموزه های نهضت کربلا در شکل گیری قیام های ضد استعماری و استکباری گفت: قیام عاشورا پایه و اساس انقلاب اسلامی ایران و همینطور موجب بیداری ملل مسلمان جهان است.

وی در ادامه خطاب به وعاظ، مداحان و عزاداران حسینی تاکید کرد: در روند عزاداری های ماه محرم شئونات اسلامی رعایت شود و عزاداران در ترویج فرهنگ عاشورایی اثر گذار باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان نیز در این همایش گفت: عاشورا آئینه تمام نمای عزت اسلام اصیل است.

حجت الاسلام جمال یاری افشای چهره نفاق، دنیا طلبی و دفاع از ارزش های توحیدی را عمده ترین پیام های حادثه کربلا ذکر کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان هم گفت: امام حسین (ع) الگوی عملی احیای این فریضه الهی است.

حجت الاسلام غلامرضا شفیع زاده ادامه داد: پیام عاشورا برای جامعه اسلامی دفاع از آرمان های والای اسلامی تا پای جان است.

کد مطلب 1743091

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