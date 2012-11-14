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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

آغاز مرحله دوم کدگذاری کالاهای مشمول طرح شبنم

آغاز مرحله دوم کدگذاری کالاهای مشمول طرح شبنم

کرج – خبرگزاری مهر: معاون جدید نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از آغاز مرحله دوم کدگذاری کالاهای مشمول طرح شنبم و همچنین برخورد با متخلفان عرضه کننده این کالاها طی روزهای آینده در استان خبر داد.

اسفندیار کمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کد گذاری مرحله دوم کالاهای مشمول طرح شبنم در استان آغاز می شود که همزمان با متخلفان عرضه کنندگان کالای قاچاق برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: تجهیزات مخابراتی، لوازم خانگی، خرازی، آرایشی و بهداشتی و الکترونیک در مرحله اول کد گذاری شد که شامل 5 اتحادیه بود.

معاون جدید نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: ولی در مرحله دوم 20 اتحادیه مشمول کد گذاری است که همزمان برخورد با متخلفان عرضه کننده نیز انجام خواهد شد.

کمالی زاده گفت: اجرای صحیح این طرح به معنای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

معاون جدید نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه پدیده عرضه کالاهای قاچاق به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند، اضافه کرد: اجرای این طرح از این پدیده جلوگیری خواهد کرد.
 

کد مطلب 1743094

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