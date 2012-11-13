به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عملیاتی بیرجند، در دومین روز از رزمایش مدافعان آسمان ولایت 4 سامانه موشکی تولید شده ارتفاع متوسط هاگ با اصابت به هواپیمای بدون سرنشین نارنجی رنگ (دشمن فرضی) ماموریت خود را با موفقیت انجام داد.

بنابر این گزارش، رهگیری و دقت بالا از مهمترین ویژگی های این سامانه موشکی است.

این سامانه با قدرت تحرک پذیری بالا با استقرار بر روی یک دستگاه خودرو به سمت هدف شلیک کرد.

در این مرحله از رزمایش در پی تهاجم هواپیماهای شکاری بمب افکن و هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای آفندی تحت عنوان کشور نارنجی (دشمن فرضی) به مناطق حساس و حیاتی کشور، سامانه های موشکی برد متوسط و ارتفاع کم ارتش و سپاه پاسداران همچنین جنگ افزارهای توپخانه ای نیروهای مسلح اعم از قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، نیروی زمینی ارتش و سپاه وارد عمل می شوند.



همچنین در این مرحله از رزمایش انواع هواپیماهای شناسایی و شکاری رهگیر نیروی هوایی ارتش با خلبانان کار آزموده در کنار فعالیت شبکه راداری پدافند هوایی کشور، شبکه دیدبانی بصری و مراکز جمع آوری اطلاعات (فاشا) کلیه مراحل کشف، شناسایی، رهگیری و در گیری با هواپیماهای نیروهای متخاصم را انجام خواهند داد.

