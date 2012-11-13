رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از روند کشت محصولات پائیزه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی گفت: تا کنون 75 درصد گندم دیم مناطق معتدل و سردسیر معادل 195 هزار هکتار و 73 درصد گندم آبی این مناطق در سطحی بیش از 60 هزار هکتار کشت شده است.

دکتر صفوی با اشاره به اینکه تاکنون 3300 هکتار از مزارع آبی استان به کشت کلزا اختصاص یافته افزود: همچنین بیش از 70 درصد مزارع جو کرمانشاه نیز کشت شده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور تامین بذر مورد نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه مقدار قابل توجهی بذر از طبقات مختلف بذری خریداری شد که با بذور سال گذشته در مجموع 31 هزار و 250 تن بذر شامل 14 هزار و 670 تن گندم آبی و 16 هزار و 850 تن گندم دیم در حال توزیع بین کشاورزان استان است.

صفوی در پایان افزود: تا کنون 14 هزار و 736 تن بذر شامل چهار هزار و 981 تن گندم آبی و نه هزار و 755 تن گندم دیم بین متقاضیان توزیع شده است.

