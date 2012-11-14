صادرات 60 هزار تن از آبزیان کشور به دیگر کشورها/پرورش 285 هزار تن انواع ماهی

مرتضی افراسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه 60 هزار تن از تولیدات آبزیان کشور به کشورهایی نظیر عراق، آذربایجان و ارمنستان صادر می شود، گفت: سهم آبزی پروری از تولید ماهی در برنامه پنجم توسعه،42 درصد و سهم صید آن 58 درصد درنظر گرفته شده است.

عراق بهترین بازار برای ماهی های ایرانی



وی به بازار مطلوب کشور عراق در استفاده از ماهی اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم با تداوم بازار برای آبزیان خصوصا در کشور عراق صادرات آبزیان رونق بگیرد.

مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین شرکت شیلات ایران افزود: این در حالی است که در برنامه چهارم سهم آبزی پروری 36 و سهم صید 64 درصد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییر تولید از صید به آبزی پروری در برنامه پنجم توسعه، رسالت بخش شیلات و آبزی پروری کشور دوچندان می شود.

توزیع ۴۲ هزار تن کود شیمیایی بین آبزی پروران

افراسیابی ادامه داد: با توجه به اهمیت کود شیمیایی در تولید ماهیان گرمابی، نیاز آبزی پروران به کود شیمیایی سالانه بین ۳۸ تا ۴۲ هزار تن پیش بینی می‌شود که این نیاز هر سال برای استفاده از سهمیه کود شیمیایی یارانه‌ای به مراجع ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی (معاونت بهبود تولیدات گیاهی) منعکس می‌شود تا متناسب با میزان یارانه و موجودی کود شیمیایی این نهاده در اختیار آبزی پروران قرار گیرد.

مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین شرکت شیلات ایران با بیان اینکه 285 هزار تن انواع ماهی در کشور پرورش یافته است، افزود: این مقدار تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد دارد.

وی با اشاره به اینکه از این مقدار تولید 123 هزار تن ماهیان سرد آبی و مابقی گرمابی است، افزود: امسال 134 هزار تن ماهیان زینتی نیز در کشور تولید شده است.

تولید 670 هزار تن آبزی طی سال 91 در کشور



افراسیابی با اشاره به هدف گذاری برنامه پنج توسعه برای رسیدن به تولید یک میلیون تن آبزی، افزود: پیش بینی تولید آبزیان امسال در کشور 670 هزار تن است که با برنامه ریزی باید به این هدف برسیم.

مدیرکل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین شرکت شیلات ایران با اشاره به عقد تفاهم نامه بین شیلات و معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی ادامه داد: استفاده از استخرهای ذخیره آب کشاورزی علاوه بر افزایش تولید آبزیان و ایجاد درآمد برای کشاورزان، باعث استفاده از آب غنی شده برای کشاورزی و افزایش 20 درصدی محصولات کشاورزی خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای توسعه شیلات به حمایت‌های بخش‌های زیست محیطی، آب و بخش بازار نیاز است.

افراسیابی با بیان اینکه بازار مصرف ماهی در برخی از فصول با رکود مواجه است، گفت: برای تثبیت بازار پرورش آبزیان باید تدابیری اندیشیده شود که فعالان این بخش خسارت نبینند.

فعالیت هشت هزار مزرعه آبزی پروری در کشور

مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین شرکت شیلات ایران با اشاره به فعالیت هشت هزار مزرعه آبزی پروری در کشور اظهار داشت: این مزارع برای 50 هزار نفر نیز اشتغال زایی داشته است.

وی با بیان اینکه تا 75 درصد هزینه سرمایه گذاری برای تولید آبزیان از طریق تسهیلات و منابع بلاعوض تامین می شود، افزود: پرورش گونه تیلاپیا که سازگاری مطلوبی با کم آبی، بدآبی و بیماریهای مختلف دارد در استان های کویری کشور هدف گذاری شده است.

ارائه تسهیلات بانکی به آبزی پروران در راستای خرید و نصب تجهیزات

افراسیابی با بیان اینکه تولید کنندگان از نظر خرید و نصب تجهیزات و دریافت تسهیلات بانکی حمایت می‌شوند، افزود:امسال شیلات ایران رویکرد کمیته‌های تخصصی خود را به سمت پذیرش نوآوری‌ها و استفاده از تکنولوژی روز دنیا تغییر داده است.

مدیرکل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین شرکت شیلات ایران، یادآور شد: ما در تمام استان‌های کشور تجربه‌های موفق داریم و باید از تمامی این تجربیات در زمینه افزایش بهروری استفاده کنیم.

وی افزایش راندمان تولید را از برنامه‌های اصلی شیلات ایران برشمرد و افزود: با تلاش مضاعف کارکنان شیلات و رشد راندمان تولید، بهره‌وری آبزیان نیز افزایش می‌یابد.

تولید 30 کیلوگرم آبزی در هر متر مربع استخر



افراسیابی ادامه داد: در بحث آبزی‌پروری میانگین کشوری و دامنه تولید 30 کیلوگرم در متر مربع است اما این دامنه از 10 تا 80 کیلوگرم تعریف شده که نشان از بومی شدن این دانش در کشور دارد.

مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین سازمان شیلات گفت: برنامه راه‌اندازی استخرهای دو منظوره در اراضی کشاورزی که از چاه آب تغذیه می‌شوند در چارچوب توسعه آبزی‌پروری در کشور صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: کشاورزانی که دارای چاه‌های کشاورزی هستند می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و با مراجعه به ادارات شیلات استان خود از سودآوری اقتصادی بهره‌مند شوند.

افراسیابی پایین بودن هزینه سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی از این طرح و تولید زیاد در کنار سایر بخش‌های کشاورزی را از جمله مزایای ایجاد استخر دو منظوره پرورش ماهی در کنار زمین‌های زراعی عنوان کرد.

کاهش مصرف کودهای شیمیایی آبزی پروری در دستور کار شیلات کشور



مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین شرکت شیلات گفت: برای دستیابی به تولید محصولات آبزی پروری ارگانیک، کاهش مصرف کودهای شیمیایی آبزی پروری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: با برگزاری کلاس‌های آموزشی و توجیه آبزی پروران برای تولید محصولات ارگانیک، سعی در فرهنگ سازی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی داریم.

افراسیابی اظهار داشت: هم اکنون پرورش دهندگان ماهیان گرمابی به سه نوع کود شیمیایی اوره، فسفاته و ازته برای پرورش اینگونه از ماهیان نیاز دارند وهمچنین استفاده از دانش روز دنیا در زمینه شیلات به افزایش بهره‌وری کمک می کند.

مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین شرکت شیلات ایران، افزود: کیفیت بخشی نهاده‌ها از جمله تخم چشم زده و غذا و اصلاح نژاد ماهیان، مهندسی مجدد ساخت و ساز مزارع و استفاده از دانش روز دنیا در زمینه شیلات به افزایش بهره‌وری کمک می کند.

قابلیت خوب استان سمنان در عرضه ماهی های پرورشی



وی استان سمنان را به دلیل نزدیکی به مرکز کشور و بازار فروش، دارای ظرفیت مناسبی برای پرورش گونه تیلاپیا و همچنین ماهیان زینتی دانست.

افراسیابی با بیان اینکه کشاورزانی که در مزرعه خود استخر ذخیره آب دارند با تغییرات اندکی در سازه می توانند در استخر خود به پرورش آبزی نیز مشغول شوند، افزود: مسائل زیست محیطی، اصلاح ژنتیکی گونه ها، استفاده از گونه هایی که هزینه و زمان کمتری برای پرورش نیاز دارند و بیمه مزارع اصلی ترین دغدغه کشور در بخش تولید آبزیان سازمان شیلات است.

مدیر کل دفتر توسعه منابع آبزی و ماهیان آب شیرین سازمان شیلات در خاتمه با اشاره به تولید کورکودیل، زالو و قورباغه به دلیل خواص طبی و پزشکی در کشور، از پیش بینی تولید 14 هزار تن میگو در سالجاری خبر داد و افزود: 40 هزار مزرعه در کشور به تولید خاویار به عنوان گونه ماهی بومی می پردازند.