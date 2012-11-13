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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۰

بارش برف در مناطق کوهستانی مازندران/ آماده باش نیروهای امدادی

بارش برف در مناطق کوهستانی مازندران/ آماده باش نیروهای امدادی

ساری - خبرگزاری مهر: اداره کل مدیریت بحران مازندران با توجه به برودت هوا، از بارش برف در مناطق کوهستانی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران آمده است: با توجه به اخطاریه هواشناسی استان، از امروز تا پنجشنبه 28 آبانماه کماکان بارندگی همراه با وزش باد ، بارش برف در مناطق سردسیر کوهستانی و احتمال رعد و برق ادامه خواهد داشت و دریای خزر مواج و طوفانی خواهد بود.

در این مدت آب گرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق استان دور از انتظار نخواهد بود و به شهروندان توصیه می شود، در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان به خصوص در شب و بارندگی های شدید، با رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن و کسب اطلاع از مسیر تردد کنند.

مردم، از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه ها، مسیلها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری کنند.

ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگیهای شدید و رگباری با رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.

به تمامی نیروهای امدادی و خدماتی توصیه می شود، آمادگی لازم جهت هر گونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی مانند گذشته به خصوص در راههای ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.

به گزارش مهر، با کاهش محسوس دما از روز گذشته، بارش شدید باران سبب بروز سیل در شهرستانهای نوشهر و چالوس شده است.

کد مطلب 1743111

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