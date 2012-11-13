بارش برف در مناطق کوهستانی مازندران/ آماده باش نیروهای امدادی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران آمده است: با توجه به اخطاریه هواشناسی استان، از امروز تا پنجشنبه 28 آبانماه کماکان بارندگی همراه با وزش باد ، بارش برف در مناطق سردسیر کوهستانی و احتمال رعد و برق ادامه خواهد داشت و دریای خزر مواج و طوفانی خواهد بود.



در این مدت آب گرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق استان دور از انتظار نخواهد بود و به شهروندان توصیه می شود، در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان به خصوص در شب و بارندگی های شدید، با رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن و کسب اطلاع از مسیر تردد کنند.



مردم، از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه ها، مسیلها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری کنند.



ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگیهای شدید و رگباری با رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.



به تمامی نیروهای امدادی و خدماتی توصیه می شود، آمادگی لازم جهت هر گونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی مانند گذشته به خصوص در راههای ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.

به گزارش مهر، با کاهش محسوس دما از روز گذشته، بارش شدید باران سبب بروز سیل در شهرستانهای نوشهر و چالوس شده است.