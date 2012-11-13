اجرای طرح آمایش کلانتری ها/ نیروهای کلانتری افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار تقی مهری در خصوص افزایش نیروهای کلانتری ها به عنوان رده ای که در تماس مستقیم با مردم هستند به خصوص در اماکن پرجمعیت، اظهار داشت: به طور قطع رده های انتظامی در هر حوزه استحفاظی با تدابیر اتخاذ شده، متناسب با جرائم خاص خود، از نیروها، امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارند، استفاده می کنند.

سردار مهری ادامه داد: افزایش و ارتقای عددی نیرو در هر رده انتظامی به شرایط جمعیتی و جغرافیایی هر منطقه بستگی دارد.

وی تصریح کرد: موضوع افزایش نیروها همواره در تدابیر و برنامه های فرمانده نیروی انتظامی و جانشین وی وجود داشته، به همین دلیل جلسات متعددی در خصوص بررسی طرح آمایش کلانتری ها، پاسگاه ها و مقرهای نیروی انتظامی برگزار شده است و این موضوع، در حال حاضر در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس پیشگیری در خصوص زمان اجرایی شدن این طرح، خاطر نشان کرد: طرح آمایش کلانتری ها، پاسگاه ها و مقر های نیروی انتظامی اطی برنامه 5 ساله پنجم، برنامه ریزی و اجرایی می شود.



