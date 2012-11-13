  1. جامعه
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۴

اجرای طرح آمایش کلانتری ها/ نیروهای کلانتری افزایش می یابد

اجرای طرح آمایش کلانتری ها/ نیروهای کلانتری افزایش می یابد

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی از افزایش نیروهای کلانتری ها در برنامه پنجم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار تقی مهری در خصوص افزایش نیروهای کلانتری ها به عنوان رده ای که در تماس مستقیم با مردم هستند به خصوص در اماکن پرجمعیت، اظهار داشت: به طور قطع رده های انتظامی در هر حوزه استحفاظی با تدابیر اتخاذ شده، متناسب با جرائم خاص خود، از نیروها، امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارند، استفاده می کنند.

سردار مهری ادامه داد: افزایش و ارتقای عددی نیرو در هر رده انتظامی به شرایط جمعیتی و جغرافیایی هر منطقه بستگی دارد.

وی تصریح کرد: موضوع افزایش نیروها همواره در تدابیر و برنامه های فرمانده نیروی انتظامی و  جانشین  وی وجود داشته، به همین دلیل جلسات متعددی در خصوص بررسی طرح  آمایش کلانتری ها، پاسگاه ها و مقرهای نیروی انتظامی برگزار شده است و این موضوع، در حال حاضر در دستور کار  قرار دارد.

رئیس پلیس پیشگیری در خصوص زمان اجرایی شدن این طرح، خاطر نشان کرد: طرح  آمایش کلانتری ها، پاسگاه ها و مقر های نیروی انتظامی اطی برنامه 5 ساله پنجم، برنامه ریزی و اجرایی می شود.

 


 

کد مطلب 1743118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها