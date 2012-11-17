به گزارش خبرنگار مهر، ساخت و راه اندازی نیروگاههای مقیاس کوچک و تولید پراکنده یکی از سیاستهای کلان وزارت نیرو تا پایان برنامه پنجم توسعه است و پیش بینی میشود با بهره برداری از این نیروگاهها علاوه بر افزایش راندمان تولید و انتقال برق، تلفات انتقال انرژی الکتریکی هم به حداقل کاهش یابد.
در حال حاضر ظرفیت تولید برق در این نیروگاهها به 400 مگاوات رسیده است که تا پایان سالجاری باید ظرفیت تولید برق از نیروگاههای کوچک و پراکنده 600 مگاوات افزایش یابد که در این صورت ظرفیت تولید برق در این نسل جدید نیروگاهها با افزایشی 2.5 برابری به 1000 مگاوات افزایش می یابد.
در شرایط فعلی مجموعه وزارت نیرو 10 تا 11 هزار مگاوات تفاهم نامه با سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساخت نیروگاههای مقیاس کوچک و تولید پراکنده امضا کرده است که از این حجم تفاهم نامه تاکنون 2700 مگاوات قرارداد جدید با بخش خصوصی برای ساخت نیروگاههای تولید پراکنده امضا شده است.
در شرایط فعلی مجموعه وزارت نیرو 10 تا 11 هزار مگاوات تفاهم نامه با سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساخت نیروگاههای مقیاس کوچک و تولید پراکنده امضا کرده است که از این حجم تفاهم نامه تاکنون 2700 مگاوات قرارداد جدید با بخش خصوصی برای ساخت نیروگاههای تولید پراکنده امضا شده است.
با این وجود اخیرا متخصصان صنعت برق کشور از نسلی جدید از نیروگاههای برق رونمایی کرده اند که امکان نصب و راه اندازی این واحدهای کوچک نیروگاهی حتی در مجتمعهای مسکونی، تجاری، آموزشی و درمانی به ویژه در نقاط صعب العبور، دور افتاده و کوهستانی وجود دارد.
این نیروگاههای مقیاس کوچک برق در ظرفیتهای مختلف 250 کیلووات تا سه مگاوات طراحی شده که برآوردهای اقتصادی نشان می دهد با راه اندازی این واحدهای جدید تلفات برق در بخش انتقال و توزیع حدود 18 درصد کاهش یابد.
یکی از مهمترین ویژگی های نیروگاه جدید تولید پراکنده و مقیاس کوچک در کنار مزیتهای فنی و اقتصادی، کاهش حجم سرمایه گذاری برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این واحدها است ضمن آنکه راندمان و بازده 80 درصدی راه اندازی این واحدهای تولید برق را حتی در کوچکترین مجتمعهای خانگی و مسکونی مقرون به صرفه ساخته است.
از سوی دیگر ساخت نیروگاههای جدید 250 کیلووات تا سه مگاواتی به عنوان سناریوی جدید تولید برق و افزایش ظرفیت انرژی الکتریکی ایران دارای مزیتهای پدافند غیر عامل و مقاومت در برابر حوادث غیر مترقبه همچون سیل و زلزله و قابلیت خود ترمیمی است.
از نگاه کارشناسان صنعت برق، افزایش حجم ذخیرهسازی برق و مرتفع شدن مشکل ذخیره برق از دیگر ویژگیهای این پروژهها به شمار می رود ضمن آنکه امکان تولید همزمان سرمایش و حرارت در نیروگاههای تولید پراکنده وجود دارد.
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