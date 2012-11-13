  1. ورزش
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۲۵

هفته نخست لیگ بنگلادش/

آباهانی با هدایت پورنعمت به پیروزی دست یافت

آباهانی با هدایت پورنعمت به پیروزی دست یافت

تیم فوتبال "آباهاتی لیمیتت" بنگلادش در نخستین دیدار تحت هدایت اردشیر پورنعمت به پیروزی پرگل دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نخست از رقابتهای لیگ برتر بنگلادش تیم فوتبال "آباهاتی لیمیتت" شهر داکار که هدایت آن برعهده اردشیر پورنعمت است، موفق شد برابر تیم "پنی ساکال" به پیروزی سه بر صفر دست یابد.

تیم "آباهاتی لیمیتت" در فصل گذشته این مسابقات با 45 امتیاز از 20 بازی قهرمان لیگ برتر این کشور شده است و نماینده کشور بنگلادش در مسابقات فصل آینده AFC Cup است.

اردشیر پورنعمت مدیرعامل پیشین باشگاه ملوان و مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دهم آبانماه جاری به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال "آباهاتی لیمیتت" بنگلادش انتخاب شد.

کد مطلب 1743134

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