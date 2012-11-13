آباهانی با هدایت پورنعمت به پیروزی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نخست از رقابتهای لیگ برتر بنگلادش تیم فوتبال "آباهاتی لیمیتت" شهر داکار که هدایت آن برعهده اردشیر پورنعمت است، موفق شد برابر تیم "پنی ساکال" به پیروزی سه بر صفر دست یابد.

تیم "آباهاتی لیمیتت" در فصل گذشته این مسابقات با 45 امتیاز از 20 بازی قهرمان لیگ برتر این کشور شده است و نماینده کشور بنگلادش در مسابقات فصل آینده AFC Cup است.

اردشیر پورنعمت مدیرعامل پیشین باشگاه ملوان و مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دهم آبانماه جاری به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال "آباهاتی لیمیتت" بنگلادش انتخاب شد.