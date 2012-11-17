قدمت 30 ساله شبکه هایی آبرسانی لامرد و مُهر/ نیاز به سرمایه گذار برای تامین آب

موسی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات اساسی شهرهای جنوبی فارس بخصوص لامرد و مهر به خاطر خشکسالی اظهار داشت: خشکسالی در چند سال اخیر در مناطق گرمسیر وهمچنین عدم تکاپوی سفره های زیر زمینی مشکل آب شرب و آب مصرفی برای مردم این مناطق ایجاد کرده است.

عدم تناسب شبکه آبرسانی درون شهری و روستایی

وی با تاکید بر عدم تناسب شبکه آبرسانی درون شهری و روستایی ادامه داد: مشکل کم آبی از طرفی به وضعیت نامناسب آبهای زیرزمینی و فرسودگی شبکه برمی گردد که علاوه برکمبود آب به دلیل خشکسالی باعث ازبین رفتن آبهای انتقالی نیز می شود.

افزایش حجم آب دریافتی برای شهرستان از طرح کوثر

نماینده شهرستان مُهر تصریح کرد: پیگیری افزایش آب دریافتی از طرح کوثر که به عنوان طرح محرم گفته میشود از سه ماه قبل با همکاری مرکز استان، وزارت نیرو،دستگاه آب و فاضلاب و.. در شهرستان آغاز شده است.

موسوی تاکید کرد: شهرستان مهر و لامرد در آخرین خط دریافت آب قرار دارند که متاسفانه به دلیل برداشتهای خارج از سهمیه حق مردم در این دو شهرستان را از بین برده و آنها را با کمبود آب مواجه می کنند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش سهمیه آب کمک به حل مشکل شهرستان میکند، افزود: این موضوع مورد بررسی قرار داده شده تا بتوان حجم آب ورودی به شهرستان لامرد و مهر را تا سقف مصوب افزایش دهیم.

تامین آب شهرستان مهر و لامرد از سد هایقر فیروزآباد

نماینده شهرستان مُهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:سد و سامانه انتقال تامین کننده بخشی از آب شرب و صنعت شهرهای علامرودشت، لامرد، مهر و بخشی از آب صنعت جم و نیز آب مورد نیاز کشاورزی قسمتی از اراضی منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این سد منبع مطمئنی برای تامین اب شهرستان بشمار می رود، افزود: با همکاری مقامات مسئول وبررسی های لازم در کمیته تخصصی حجم قابل ملاحظه ای از آب سد هایقر به شهرستان لامرد و مهر تخصیص داده که این گام بزرگی محسوب میشود.

نیاز به سرمایه گذار برای تامین آب

موسوی تصریح کرد: برای اجرای سامانه سد و ایجاد خط انتقال از لامرد به مُهر نیاز به سرمایه گذار داریم که در حال حاضر یک سرمایه گذار به عنوان پبمانکار داوطلب شده و در مرحله بررسی و مطالعه مسیر خط انتقال آب است.

نماینده شهرستان لامرد افزود: با حل موانع قانونی، سرعت مطالعه، پذیرش سرمایه گذار طرح انتقال از حوزه انتخابی آغاز و شاهد آبرسانی مناسب به این دو شهرستان هستیم.

راه اندازی دستگاه آب شیرین کن

وی عنوان کرد: براساس مطالعات انجام شده مکانهایی برای ایجاد دستگاه های آب شیرین کن دیده شده تا با همکاری با وزارت نیرو و طی نشستهای متعدد بتوان از ظرفیت های خالی طرح محرم استفاده کرد.

موسوی اضافه کرد: استفاده از دستگاههای آب شیرین کن و بهره جستن از خط انتقال آب محرم(کوثر) وایجاد پمپاژها در مسیر کمک موثری به حل مشکل میکند.

نماینده شهرستان مُهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به کمک این سه طرح و اجرای مناسب آنها می توان مشکل آب شهرستان مهر و لامرد را حل کرد تا مردم از آب شرب و اشامیدنی مناسب بهره مند شوند.