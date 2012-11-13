سوگواره بصیرت عاشورایی در امامزادگان خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدطاهر گرایلی گفت: مراسم عزاداری بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه و امامزادگان استان از اول تا روز 13 محرم و خصوصا تاسوعا و عاشورا بر پا خواهد بود.

وی اجرای صحیح نیت واقفین، ایجاد بصیرت عاشورایی با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری و امام راحل (ره)، تبیین جایگاه ولایت و ایجاد بینش سیاسی در بین آحاد مردم، تبیین جایگاه حکومت اسلامی و نقش ولایت فقیه در اداره جامعه اسلامی و ایجاد حساسیت نسبت به ارزشهای دینی و مبارزه با انحرافات را از اهم اهداف برگزاری این طرح عنوان کرد.

وی بیان صحیح وقایع نهضت حسینی و روشنگری نسبت به خرافات و انحرافات، برنامه ریزی در امامزادگان و بقاع متبرکه در راستای تبدیل بقاع به قطب فرهنگی و اجرای نیت واقفین در ایام محرم و صفر، استفاده بهتر از ظرفیت اطعام در راستای ترویج و تبلیغ فرهنگ عاشورایی و فرهنگ وقف، تقویت روحیه ظلم ستیزی در بین مردم و معرفی الگوهای تربیتی، رفتاری و دینی در حادثه کربلا برای جامعه اسلامی را ازاهداف دیگر برگزاری این طرح عنوان کرد.