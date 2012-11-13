پشتیبانی و حمایت از مراکز فرهنگی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اظهار کرد: اگر بخواهیم مراکز فرهنگی فعال و مردمی داشته باشیم باید در حوزه های مختلف گسترش داده شوند و از آنها حمایت و پشتیبانی صورت گیرد.

وی به فعالیتهای قرآنی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: برای نیمه دوم امسال برنامه های قرآنی گسترده ای در نظر گرفته شده است.

حسینی افزود: براین اساس در آذر ماه امسال 218 قاری قرآن از 30 استان کشور میهمان استان خوزستان خواهند بود.

وی بر ضرورت گسترش فعالیتهای قرآنی در تمام شهرهای استان تاکید کرد و گفت: نمایندگان شهرستانها باید به کمیته ها معرفی و فعالیتهای قرآنی را در شهرستانها دنبال کنند.



معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به ولایت مداری استان خوزستان و رشد جریان فرهنگی و ولایی در استان، اظهار کرد: با توجه به فعالیتهایی که در این راستا صورت گرفته است، هجمه های دشمنان تبدیل به فرصتهایی برای تبیین فرهنگ ناب اهل بیت و ائمه معصومین (ع) شده است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و مشارکت و استقبال مردم از این برنامه ها، گفت: با توجه به اینکه در آستانه آغاز ماه محرم هستیم در این راستا نیز باید تدابیر لازم اتخاذ و برنامه های ویژه محرم به نحو مطلوبی در استان اجرا شود.

حسینی تصریح کرد: در تمام برنامه های ماه محرم و صفر باید سنت نبوی و اهل بیت به شکل ویژه ای به خصوص در سخنرانی ها، منابر و عزاداری ها با محوریت مساجد تبیین شود.

وی اقامه نماز اول وقت و نماز جماعت، تبیین اسلام ناب محمدی با محوریت ولایت فقیه و تبیین سوالات 20 گانه مقام معظم رهبری را در ویژه برنامه های ماه محرم ضروری دانست.

رئیس کارگروه اجتماعی و فرهنگی خوزستان افزود: با توجه به اینکه کمیته ها به شکل عملیاتی و مشخص برنامه های خود را انجام می دهند، مشارکت همه مدیران و همراهی دستگاههای فرهنگی اجتماعی در این برنامه ها ضروری است.