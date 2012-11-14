به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی «وضعیت نشر و چاپ داستان کوتاه و بلند در ایران» عصر روز سه‌شنبه 23 آبان در سرای داستان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان با حضور نادر قدیانی مدیر انتشارات قدیانی، محمد عزیزی مدیر انتشارات روزگار و یوسف یعقوبی‌فر مدیرعامل موسسه منادی تربیت برگزار شد.

در این برنامه محمد عزیزی در سخنانی با اشاره به انگیزه خود از تاسیس نشر روزگار در سال 1377 گفت: من امیدوار بودم بتوانم افرادی را که واقعاً آثار قابل قبولی دارند و از سوی دیگر چندان شناخته شده نیستند، به جامعه معرفی کنم ولی عملاً به این نتیجه رسیدم که اگر بخواهم این کار را ادامه دهم، از نظر اقتصادی و تجاری دچار یک ورشکستگی بزرگ خواهم شد.

وی افزود: همین اتفاق هم افتاد و امروز چیزی جز یک انبار بزرگ از کتاب برای ما باقی نمانده است.

خرید‌های کتاب از سوی نهادهای دولتی با جهت‌گیریهای خاص انجام می‌شود

این ناشر از جهت گیریهای خاص ارگان‌های دولتی از جمله وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش در خرید کتاب‌های ناشران در آن سال‌ها انتقاد کرد و در ادامه گفت: امثال ماها می‌خواستیم تنها تکیه‌مان به مخاطب باشد ولی این عملاً غیرممکن بود.

عزیزی تاکید کرد: نویسنده‌ای که کتاب‌هایش را ناشری که مورد حمایت مالی بود، منتشر می‌کرد، وقتی نزد ما می‌آمد که کتابش را چاپ کنیم، طبیعی بود کتابش به چاپ بعدی نرسد و باز هم طبیعی است که آن نویسنده دیگر کتاب به ما ندهد. این حمایت‌های دولتی از برخی ناشران عملاً راه را بر ما ناشران خصوصی بسته بود.

مدیر انتشارات روزگار با ابراز نگرانی از شرایط کار نشر کتاب در ایران، گفت: پیش بینی زنده‌یاد غلامحسین یوسفی که گفته بود «روزی فرا می‌رسد که تیراژ کتاب‌های خوب ما به زیر 500 نسخه می‌رسد» محقق شده و حتی صحبت از چاپ‌های ریسوگراف است که قابلیت چاپ کتاب به تعداد معدود را دارد!

وی افزود: منِ نوعی وقتی دفتر کارم در زیرزمین خانه‌ام است که آن هم استیجاری است، وقتی موتوری هم که با آن کار پخش کتاب را می‌دهم، استیجاری است، چگونه می‌توانم در این بازار به رقابت با برخی دیگر که مورد حمایت هستند، بپردازم؟

عزیزی همچنین در مورد روند ممیزی کتاب هم گفت: ممیزی تا حدی منطقی و معقول است و هیچکس نمی‌پذیرد که یک صحنه مستهجن که در یک کتاب توصیفش آمده، به دست مردم برسد ولی واقعاً ممیزی «کلمه‌یاب» که حتی امکان مطالعه اثر را برای بررس آن هم از بین برده، چه جای دفاع دارد؟!

در این برنامه همچنین نادر قدیانی مدیر انتشارات قدیانی که در عین حال رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز هست، در سخنانی به تجربه 45 ساله خود در کار نشر اشاره و بر لزوم استفاده از نیروهای متخصص در این حرفه تاکید کرد.

12 هزار ناشر دارای پروانه نشر هستند ولی 90 درصد کار نشر در اختیار 350 ناشر است

وی گفت: من تابستان امسال سفری به ژاپن داشتم و متوجه شدم که در آنجا حدود 990 ناشر فعالیت دارند اما عملاً 75 درصد نشر این کشور در دست 110 تا 120 ناشر است. در ایران هم 12 هزار ناشر پروانه فعالیت دارند اما 90 درصد کار نشر در اختیار 300 تا 350 ناشر است.

قدیانی افزود: در اوایل انقلاب ناشران بخش خصوصی ضربه‌های بزرگی از ناشران دولتی خوردند و جالب است که آنها (ناشران دولتی) هم بعدها همان راهی را در پیش گرفتند که ناشران خصوصی در حال طی کردن آن بودند.

مدیر انتشارات قدیانی همچنین در توضیحی درباره عملکرد این موسسه انتشاراتی گفت: قدیانی تا به حال حدود 2200 عنوان کتاب منتشر کرده که 900 عنوان آن تالیفی است و از این میان هم 400 عنوان داستان کوتاه و رمان است.

ذائقه بچه‌های ما ترجمه‌ای شده است

در نشست بررسی «وضعیت نشر و چاپ داستان کوتاه و بلند در ایران» همچنین یوسف یعقوبی‌فر مدیرعامل موسسه انتشاراتی منادی تربیت گفت: ما بدون هیچ کمکی از وزارت آموزش و پرورش و روی پای خود ایستاده‌ایم و مثل دیگر دوستان با مسائل نشر دست و پنجه نرم می‌کنیم.

وی افزود: در سال‌‌های گذشته کتاب‌های تالیفی حوزه ادبیات عموماً داستان کوتاه بوده و عموم رمان‌هایی که چاپ و خوانده می‌شود، ترجمه‌ای است و خیلی کم پیش می‌آید که مولفان ما در حوزه کودک و نوجوان به سمت تالیف یک رمان بلند گام بردارند.

یعقوبی‌فر همچنین بر لزوم بهره‌گیری از فرهنگ غنی ایرانی برای تالیف آثار ادبی شایسته نسل نوجوان ایران تاکید و از اینکه به گفته او «ذائقه بچه‌های ما ترجمه‌ای شده است» ابراز نگرانی کرد.

این ناشر هم در توضیح عملکرد موسسه انتشاراتی منادی تربیت گفت: ما حدود 1300 عنوان کتاب چاپ کرده‌ایم که بر اساس تصمیم شورای بررسی، آثار مناسب هر منطقه و هر مقطع سنی انتخاب و در قالب طرح‌هایی مانند 50 هزار نمایشگاه کتاب که به اجرا درآورده‌ایم، به این مناطق ارسال می‌شوند.

به گفته وی، معمولاً کمتر از 12 درصد آثار انتخابی موسسه منادی تربیت را کتب ترجمه‌ای تشکیل می‌دهد و مابقی آثار تالیفی است.

یعقوبی‌فر همچنین تاکید کرد: بازخوردی که در 2 سال اخیر گرفته‌ایم نشان می‌دهد گرایش دانش‌آموزان عموماً به رمان است تا داستان کوتاه و این در حالی است که تعداد نویسندگان رمان نوجوان، انگشت شمار است.