دیدار فردا برای ایران و ازبکستان حیاتی است/ پیش بینی باران را کرده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، میرجلا کاسیموف عصر امروز سه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار با ایران که در محل سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد به خبرنگاران گفت: بازی فردا برای هر دو تیم ایران و ازبکستان سخت و دشوار خواهد بود و البته حیاتی.

وی ادامه داد: ما برای بردن ایران به تهران آمده ایم هر چند می دانیم بازی در ورزشگاه آزادی و با حضور طرفداران بسیار تیم ایران کار راحتی نیست. درباره ایران شناخت داریم و با توجه به سابقه فوتبال ازبکستان و جایگاه بالای هر دو تیم، مطمئنم بازی زیبایی در فوتبال آسیا ثبت خواهد شد. ما مشکلی نداریم و فردا به سه امتیاز فکر می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا ازبکستان در بازی رفت، بازی را باخته است، گفت: آن روز فوتبال به ما روی خوشی نشان نداد. ما خیلی حمله کردیم اما به گل نرسیدیم. شانس های زیادی داشتیم ضمن اینکه ایران شانس زیادی نداشت و تنها روی یک موقعیت به گل رسید. این اتفاق بخشی از فوتبال است. اما این معنا را نمی دهد که ازبکستان فردا بازنده بازی باشد.



سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان خاطرنشان کرد: من باز هم تاکید می کنم تیم خوبی مانند کره جنوبی در تهران تحت تاثیر ورزشگاه قرار گرفت و شکست خورد. در حالت کلی هر تیمی در تهران در ورزشگاه آزادی کار سختی دارد .اما پیروزی در تهران کار غیر ممکنی نیست.





کاسیموف در پایان در پاسخ به دو سوال درباره بازیکنان غایب این تیم و همچنین بازی در هوای بارانی تهران گفت: داشتن بازیکنان مصدوم و محروم بخشی از فوتبال است. ما در بازی رفت 5 بازیکن اصلی را نداشتیم اما با بازیکنان ذخیره نشان دادیم که نیمکت قوی داریم و بهتر از ایران بازی کردیم هر چند بازنده بازی بودیم.

وی افزود: ما در این بازی به بازیکنان مصدوم و محروم فکر نمی کنیم. ما پیش بینی هوای بارانی تهران را کرده بودیم و در بازی در آب و هوای بارانی را تمرین کردیم و کاملا آماده بازی فردا هستیم. باز هم تاکید می کنم پیروزی در بازی فردا برای ما ماموریت غیر ممکنی نیست.