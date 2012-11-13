"عبدالله گل" و "اردوغان"به فضا سازی علیه سوریه پرداختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " حریت " چاپ ترکیه ، " عبدالله گل " رئیس جمهور ترکیه امروز به زعم خود، در خصوص احتمال به کارگیری سلاح شیمیایی از سوی دولت سوریه علیه ترکیه ابرازنگرانی کرد.

از آنجایی که ترکیه درعرصه مقابله بحران سوریه نتوانسته است حمایتهای لازم ناتو را جلب کند، عبد الله گل امروز با هدف توجیه درخواست ترکیه از ناتو مبنی بر استقرار موشکهای ضد هوایی " پاتریوت " ناتو در مرز ترکیه با سوریه مدعی شد : ما نگران دیوانگی دولتمردان سوری و استفاده آنها از سلاح شیمیایی هستیم که به نظر ما بهترین راه مقابله با این تهدید استقرار موشکهای ضد هوایی پاتریوت ناتو است.

وی هم چنین در خصوص شمار آوارگان سوری در ترکیه گفت این تعداد به 150 هزار نفر می رسد که تنها 100 هزار نفر آنها ثبت شده اند که افزایش شمار آوارگان سوری در خاک ترکیه می تواند مشکلات امنیتی زیادی برای ترکیه ایجاد کند.

همچنین دیگر روزنامه ترک " تودی زمان" ، از موضع خصمانه " رجب طیب اردوغان " علیه سوریه خبر داد و با اشاره به دومین روز بمباران مواضع تروریستهای سوری و بین المللی در نزدیکی مرز ترکیه توسط جنگنده های سوری ، به نقل از اردوغان نوشت : ما بمباران نزدیک مرزهای ترکیه را تحمل نخواهیم کرد و پاسخ شدیدتری به این اقدامات سوریه خواهیم داد.

وی در ادامه رجزخوانی هایش علیه سوریه گفت : کسی نباید با آتش بازی کند و بخواهد صبر و تحمل ما را امتحان کند.

گفتنی است امروز برای دومین روز متوالی جنگنده های سوریه مناطق استقرار تروریستها و گروه های مسلح سوری و غیر سوری را در نزدیکی مرز ترکیه بمباران کردند که رسانه های حامی این گروهها همواره ادعا می کنند قربانیان این حملات غیرنظامیان هستند.