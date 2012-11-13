ضرورت مشارکت دستگاههای مختلف در اجرای فرهنگ ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید رحمان موسوی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه اجتماعی فرهنگی استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به وجود ناهنجاریهای متعدد در زمینه ترافیک و عدم پایبندی به مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی، ترویج فرهنگ ترافیک ضروری است.

وی گفت: پیش از این وظایف کمیته‌ های ششگانه فرهنگی اجتماعی در زمینه ارتقاء انضباط اجتماعی و قانون‌ گرایی کلی بود ، اما در حال حاضر با تبیین سیاست ‌های جدید، رویکرد کمیته‌ ها تغییر کرده و پس از این در برنامه‌ های کوتاه ‌مدت، میان‌ مدت و بلند مدت به موضوع ‌ها پرداخته می شود.

موسوی به راهکارهای ترویج فرهنگ ترافیک اشاره کرد و گفت: حمایت های ملی، بهره گیری از رسانه های عمومی در زمینه ترویج فرهنگ ترافیک، گسترش دوره ها و کلاس های آموزش ترافیک در مدارس، استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها و آموزش های همگانی و همچنین برنامه ریزی برای ارتقاء فرهنگ ترافیک برای گروههای مختلف از جمله راهکارهایی است که در این راستا پیشنهاد می شود.

وی همچنین با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در راستای دلایل ایجاد ترافیک، اظهار کرد: عوامل پنهانی در گسترش ترافیک سطح شهر نقش دارند که کمبود پارکینگ‌ در هسته مرکزی شهر و نقاط مختلف، وجود مشاغل کاذب و فروشندگان سیار، وجود متکدیان، مشاجره رانندگان در مواقع تصادف و توقف سایر رانندگان حین مشاهده تصادف و نمایش تصاویر متحرک از طریق تلویزیون های شهری از جمله عوامل پنهان ایجاد ترافیک هستند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی به منظور رفع معضل ترافیک، افزود: آلودگی هوا، آلودگی های صوتی ، بروز رفتارهای عصبی و هدر رفتن زمان شهروندان از جمله پیامدهای نامطلوب ترافیک است.

وی تصریح کرد: به منظور رفع این پیامدها و معضل ترافیک همکاری سازمانهایی چون استانداری، آموزش و پرورش، صدا و سیما، دانشگاهها، رسانه ها، راهنمایی و رانندگی، اتوبوسرانی، سازمان تبلیغات اسلامی و ارشاد اسلامی ضروری است.

موسوی همچنین اختصاص اعتبار به سازمانهای متولی فرهنگ ترافیک و نظارت بر اجرایی نمودن طرحها را از سوی استانداری خوزستان ضروری دانست.



وی به انعقاد تفاهم نامه های متعدد در رابطه به ترویج فرهنگ ترافیک با دستگاههای مرتبط اشاره کرد و گفت: پیش از این تفاهم نامه ها به صورت کلی منعقد می شد اما در حال حاضرانعقاد این تفاهم نامه ها به صورت موضوعی است.