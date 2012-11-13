لزوم تلاش جدی برای توسعه و عمران قم

به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی ظهر سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید استانداری قم، طی سخنانی، خدمت به مردم قم و زائران حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) و مسجد مقدس جمکران را توفیق و افتخار بزرگی دانست و گفت: خدمت در چنین فضای معنوی توفیق بزرگی است که باید قدردان آن بود.



وی با اشاره به این که در سایه عنایت ویژه نظام و دولت شتاب چشمگیری در روند توسعه و عمران قم به وجود آمده است، لزوم تلاش و اهتمام جدی مجموعه مدیران دستگاه ها برای سرعت دادن به این روند را یادآور شد و افزود: باید با کار و تلاش بیشتر و وحدت و وفاق و یکدلی، قم را شایسته نام و آوازه آن و به عنوان الگوی مدنیت اسلامی و جهانشهر شیعی آباد کنیم.



استاندار قم با بیان این که همه ظرفیت ها و امکانات مادی و معنوی باید برای توسعه و پیشرفت قم بکار گرفته شوند، از معاونین استانداری خواست تا با جدیت بیشتر پیگیر انجام ماموریت ها و پیشبرد امور توسعه استان در بخش های مختلف باشند.



پیریایی از تعریف کارویژه هایی برای معاونین استانداری در زمینه های گوناگون خبر داد و افزود: این کارویژه ها فراتر از موضوعات و وظایف عادی است که معاونان بر عهده دارند.



وی همچنین بر لزوم توجه جدی به پیگیری پروژه های مهر ماندگار و محرک توسعه استان و نیز ایجاد زمینه های توسعه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در قم تاکید کرد.



در پایان این مراسم، سعید عین اللهی به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم معرفی و از زحمات

محرری معاون سابق و رمضانخانی سرپرست این معاونت قدردانی شد.



همچنین محسن محرری به عنوان اولین معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم معرفی گردید.



اهتمام ویژه مسئولان بخش ها به تکمیل و واگذاری مسکن مهر



استاندار قم خواستار اهتمام ویژه فرماندار و مسئولین بخش ها به تکمیل و واگذاری واحدهای مسکن مهر در بخش ها شد.



کرم رضا پیریایی در دیدار فرماندار و معاونین و بخشداران قم، با اشاره به ضرورت توسعه خدمات رسانی به مجموعه استان قم خصوصا اهتمام به رشد و پیشرفت بخش های استان اظهار داشت: فرماندار، مسئولین و بخشداران اهتمام و توجه خود را به اتمام کارهای نیمه تمام جلب کنند تا طبق فرموده مقام معظم رهبری خدمات دولت در پایان تکمیل گردد.



وی با تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل و آماده سازی آمایش سرزمینی قم اظهار داشت: ارائه کامل این نسخه آمایش اقدامی مهم و در خور توجه در جهت خدمت رسانی به این خطه مقدس است.



استاندار قم با بیان اینکه احصاء ظرفیت ها و امکانات بخش ها در توسعه و پیشرفت این مناطق در سال های آینده تاثیر بسزایی خواهد داشت، افزود: آینده نگاری و احصاء امکانات و ظرفیت ها برای بسط خدمات و صرف منابع در موارد مورد نیاز امری ضروری است.



پیریایی نگاه ویژه به تکمیل پروژه های نیمه تمام را خواستار شد و اظهار داشت: اهتمام فرماندار و مسئولین بخش های نسبت به تکمیل و واگذاری واحدهای مسکن مهر در بخش ها جدی باشد.



در این جلسه زارعی کوشا فرماندار قم نیزضمن معرفی بخش های تابعه استان گزارشی از بازدیدها انجام شده از سطح بخشها و پروژه های در دست اجرا ارائه نمود. وی بازدید از 8 منطقه شهری و برقراری ارتباط صمیمانه و بی واسطه با مردم را از اولویت های فرمانداری برشمرد.

