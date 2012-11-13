  1. ورزش
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

مرکز جامع علمی - کاربردی استیل آذین ایرانیان افتتاح شد

مرکز جامع علمی - کاربردی استیل آذین ایرانیان افتتاح شد

مرکز آموزش جامع علمی - کاربردی استیل آذین ایرانیان عصر امروز با حضور مسئولان علمی، ورزشی و دانشگاهی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت استیل آذین ایرانیان که در رشته فوتبال و چند رشته دیگر از چند سال گذشته فعالیتش را آغاز کرده است، عصر امروز سه شنبه مرکز جامع علمی - کاربردی خود را  نیز در تهران افتتاح کرد.

حسین هدایتی که قبل از این علاوه بر باشگاه استیل آذین تهران، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی را خریده بود و توسط برادرش تیم گهر دورود را نیز به تملک خود درآورده بود، این بار با هدف توسعه علمی و فرهنگی این شرکت، مرکز جامع علمی - کاربردی را افتتاح کرد.

در مراسم افتتاحیه این مرکز که عصر امروز در تهران برگزار شد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه، مسئولان ورزش و ... حضور داشتند.

کد مطلب 1743182

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