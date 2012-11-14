شبکه دیجیتال به شهرهای 4 شهر استان یزد رسید

محمدصادق نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی همزمان شبکه های دیجیتال در شهرهای طبس، تفت، میبد و اردکان خبر داد.
وی افزود: فرستنده دیجیتال در شهرستانهای یاد شده در روز پنجشنبه 25 آبانماه جاری به طور همزمان افتتاح می شود.
نصیری عنوان کرد: با راه اندازی فرستنده های دیجیتال در این شهرستانها، مخاطبان می توانند با تهیه دستگاه مبدل دیجیتال از 18 شبکه تلویزیونی و 16 شبکه رادیویی بهره مند شوند.
وی بیان کرد: با راه اندازی شبکه دیجیتال در این شهرها پوشش شبکه دیجیتالی در استان به 71 درصد می رسد.
نصیری یادآور شد: هزینه اجرای این پروژه ها 12 میلیارد ریال اعلام شده است.
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