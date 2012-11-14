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۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

شبکه دیجیتال به شهرهای 4 شهر استان یزد رسید

شبکه دیجیتال به شهرهای 4 شهر استان یزد رسید

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد گفت: شبکه دیجیتال پس از تست های آزمایشی به شهرهای طبس، تفت، میبد و اردکان رسید.

محمدصادق نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی همزمان شبکه های دیجیتال در شهرهای طبس، تفت، میبد و اردکان خبر داد.

وی افزود: فرستنده دیجیتال در شهرستانهای یاد شده در روز پنجشنبه 25 آبانماه جاری به طور همزمان افتتاح می شود.

نصیری عنوان کرد: با راه اندازی فرستنده های دیجیتال در این شهرستانها، مخاطبان می توانند با تهیه دستگاه مبدل دیجیتال از 18 شبکه تلویزیونی و 16 شبکه رادیویی بهره مند شوند.

وی بیان کرد: با راه اندازی شبکه دیجیتال در این شهرها پوشش شبکه دیجیتالی در استان به 71 درصد می رسد.

نصیری یادآور شد: هزینه اجرای این پروژه ها 12 میلیارد ریال اعلام شده است.

کد مطلب 1743184

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